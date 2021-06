"David Makes Man" ou la souffrance de grandir

De retour pour une saison 2, "David Makes Man" met en récit de la plus belle des façons la vulnérabilité et la puissance de l’adolescence.

David (Akili McDowell), 14 ans, jongle entre ses mondes. À la maison, il s’occupe de son frère tandis que sa mère lutte contre ses addictions et multiplie les heures sup'. À l’école, il est un ado discret et particulièrement brillant, qui tente de trouver sa place en tant que l’un des seuls élèves noirs de son école. Dans son quartier, il est une recrue efficace et prometteuse pour les dealers du coin.