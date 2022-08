"House of the Dragon": HBO a trouvé son nouveau poids lourd

"House of the Dragon" sur HBO.

Le préquel de "Game of Thrones" se démarque comme un prolongement fidèle mais plus subtil de l’une des séries les plus influentes de ces dernières décennies.

«House of the Dragon» nous embarque dans un royaume sombre et fantastique qui doit sa prospérité à son élevage de dragons. Ce royaume, c’est celui de la Maison Targaryen, déjà au cœur de l’immensément influente «Game of Thrones». Nous nous situons quelques 170 ans avant le récit suivi par des dizaines de millions de spectateurs, à l’époque où une guerre imminente conduira à la déchéance du clan Targaryen, bientôt déchu de ses dragons.

«House of the Dragon» peut à la fois craindre l’ombre de sa géante grande sœur, et jouir de l’assurance d’un public déjà conquis, bien que perplexe après le fiasco final de cette dernière. Pour résoudre l’ambivalence, «House of the Dragon» propose un univers très proche de « Game of Thrones », dont elle est un prolongement évident, mais dans un style plus sophistiqué.

Quand celle-ci était sanguinolente, brutale à l’excès et narrativement tortueuse, «House of the Dragon» se présente plus droite, stratège et circonscrite en une intrigue compacte. Avec des performances graves et justes, dont certaines se détachent (Matt Smith incarne l’un des personnages les plus intéressants de la série), «House of the Dragon» évoque également un retour au fantastique comme force narrative, perdu en chemin dans «Game of Thrones».

Série "House of the Dragon" Par George R. R. Martin et Ryan Condal Réalisé en USA | 2022 HBO | chez nous sur Be tv Note de L'Echo: