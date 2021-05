"In treatment", retour inégal

10 ans après sa dernière saison, l’américaine "In treatment" revient scruter notre âme post-confinée. Le format reste, le casting change.

Dans sa maison moderne et aérée, Brooke Taylor (Uzo Aduba) reçoit ses patients, en présentiel comme on dit désormais, ou par écran interposé. À la suite du Dr Paul Weston que nous avions suivi dans les trois premières saisons, Brooke dissèque les non-dits, révèle les contradictions et tente de faire émerger les clés de compréhension des difficultés de ses patients. Car en ce qui concerne ses obstacles personnels, elle s’avère, disons, moins regardante.

La saison est aussi chargée des grandes questions sociales et politiques actuelles, avec un risque: celui que les patients représentent une cause plus qu’une individualité.

C’est d’ailleurs la différence principale de ce quatrième volet, qui nous met en contact avec une psy moins fiable, et donc moins rassurante, que ne l’était Paul Weston. C’est ce qui donne à cette saison ses nuances et sa spécificité, tandis que le concept narratif et le format demeurent: trois épisodes d’une demi-heure respectivement consacrés au suivi de trois patients, et un quatrième plongé dans les confidences de Brooke.

Avec son excellent casting (Uzo Aduba fait des merveilles), "In treatment" nous propose peut-être aussi de nous identifier à sa propre fatigue, psychologique et sociale.