L’élite sportive en séries

Du football au basketball en passant par le foot américain, trois biopics de haut profil débarquent cette semaine, dont l’un se démarque: "Colin in Black and White".

Sur Prime Video, le football est à l’honneur avec la légende Diego Maradona. De son enfance à ses déboires et ses triomphes, la vie du Golden Boy est retracée, également par le biais de la fiction, dans "Maradona, sueño bendito" , à peine sortie et déjà renouvelée pour une seconde saison.

Netflix participe aussi à la vague sportive en sortant "Colin in Black and White", probablement la plus esthétiquement intéressante du trio. Concentrés sur l’adolescence du quarterback américain Colin Kaepernick, les 6 épisodes égrainent les éléments qui l’ont mené, des années plus tard, en ouverture d’un match, à poser un genou au sol en signe de protestation du racisme américain.