L’incommensurable "Small Axe"

Avec "Small Axe", le réalisateur du triplement oscarisé "Twelve Years a Slave" nous propose une série en 5 épisodes, longs d’une à deux heures, abordant différents moments clés de l’histoire de la communauté noire antillaise en Angleterre, entre les années 1960 et 1980 . Rarement portés à l’écran, ce sont pourtant plusieurs tournants de la lutte contre le racisme institutionnel, mais aussi de subtiles déclarations d’amour à la culture caribéenne immigrée, que dépeignent les différents volets de "Small Axe".

Si les 5 épisodes sont liés, chacun se regarde indépendamment du reste et, avec une grâce peu commune, compose une tonalité esthétique et narrative qui lui est propre. Une joie magnifique et lente traverse "Lovers Rock" (le deuxième épisode), tandis que c’est un sens de l’héroïsme acharné qui marque "Mangrove", ouvrant la série, ou encore une rage sourde qui porte "Education", l’épisode qui clôture l’ensemble.