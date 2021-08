Les meilleures docu-séries de l'année

Tout l’été, L’Écho fait le bilan hautement subjectif du meilleur (surtout) et du pire (un peu) des sorties séries de la saison écoulée. Aujourd’hui, les meilleures docu-séries.

Voilà plusieurs années que le format sériel s’épanouit hors des limites de la fiction en sublimant l’approche documentaire en plusieurs volets. Essoufflement du genre ou la faute à la pandémie, cette année est pourtant loin d’être foisonnante en la matière, bien que quelques pépites se démarquent.

Le mois dernier, Netflix sortait "Myth and Mogul: John DeLorean", qui retrace la carrière, et la chute, du père de la fameuse voiture au cœur de "Retour vers le Futur". Rocambolesque, la vie de John DeLorean partagée entre l’industrie automobile et le trafic de cocaïne se prête à merveille au format documentaire, non sans défaut mais dans un rendu particulièrement stylé et engageant.

Bande-annonce "Myth and Mogul: John DeLorean"

Une qualité qu’il partage avec "This is a robbery", également sur Netflix. Plus proches du true crime, ses 4 volets content l’énigmatique (et donc parfaitement excitant) vol d’œuvres d’art du musée Isabella Stewart Gardner de Boston, estimé à 500 millions de dollars et jamais résolu.

Bande-annonce "This is a robbery"

Sur un ton plus journalistique, "Allen v. Farrow", diffusé en Belgique sur Betv, revient sur les accusations d’inceste à l’encontre de Woody Allen. Après avoir exploré la question des agressions sexuelles dans l’armée américaine dans l’acclamé "The Invisible War", Kirby Dick et Amy Ziering ont dévoilé cette enquête de 3 ans, à la fois glaçante, éclairante et indispensable.

Bande-annonce "Allen v. Farrow"