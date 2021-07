Les séries les plus bouleversantes de cette année

Dans cet état de grâce, c’est sans doute la sincère "Mare of Easttown" (HBO, chez nous sur Betv) qui aura fait tourner le plus de têtes notamment car, sous ses airs de drame pluvieux à la "Broadchurch", la série révèle graduellement ses propres couleurs, d’une authenticité désarmante. Menée par Kate Winslet, qui équilibre vulnérabilité et détermination à la perfection, "Mare of Easttown" enchaîne des épisodes travaillés jusqu’à la moelle, qui débordent d’un réalisme bouleversant.