Les sorties les plus attendues de l'année

Tout l’été, L’Echo fait le bilan hautement subjectif du meilleur (surtout) et du pire (un peu) des sorties séries de la saison écoulée. Aujourd’hui, les plus attendues.

Impossible d’abord de passer à côté de la première image de "Lord of the Rings" révélée lundi par Prime Video, qui en a profité pour annoncer la date de diffusion du premier épisode: le 22 septembre 2022.

C’est avec moins d’emphase, mais l’aura similaire des séries adaptées de chefs-d’œuvre qu’est annoncée "Fondation" , basée sur le cycle culte d’Isaac Asimov. Prévue ce 24 septembre sur Apple tv+, la série de science-fiction sera menée par Jared Harris (récemment brillant dans "Chernobyl"), et dirigée par David S. Goyer, scénariste de "The Dark Knight" et "The Dark Knight Rises". Du lourd, donc.

Sur un ton plus léger mais non moins réjouissant, Netflix sortira la minisérie d’Amanda Peet, "The Chair", le 20 août. Les raisons de s’impatienter? Le rôle principal tenu par la prodigieuse Sandra Oh, ou l’équipe de production exécutive comptant entre autres les créateurs de "Game of Thrones".