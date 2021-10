"Maid" raconte plus qu’elle émeut. Et c’est tant mieux.

En 10 épisodes longs, "Maid" aborde la pauvreté dans toute sa persistance et évite l’écueil d’une représentation sentimentale. Au prix, parfois, de la densité et de la spontanéité du récit.

Immobile dans son lit, Alex ( Margaret Qualley ) a les yeux grands ouverts, guettant chaque mouvement du père de sa fille qui trahirait autre chose qu’un sommeil de plomb. Doucement, elle se lève, attrape sa petite de 2 ans, quelques affaires, et s’enfuit vers un refuge pour femmes battues . Chaque jour consiste alors pour Alex à trouver une stabilité avant tout financière pour elle et sa fille.

Ce travail de chaque instant donne lieu à un récit calme et grave, dans lequel la tension financière s’imprime dans le rythme, le ton, la longueur. "Maid" ne semble pas prétendre à être une grande série, et c’est ce qui la rend convaincante. Portée par un ensemble inégal de personnages élaborés qui sentent parfois davantage l’écriture que le réel, la série fait briller certains profils de façon évidente: Margaret Qualley ("The Leftovers") ne quitte pas nos yeux, dans une performance toute en retenue et en persévérance.