"Reservation Dogs", une comédie autochtone en mode mineur

Désormais disponible sur Disney+, "Reservation Dogs" démonte un par un les stéréotypes dans un récit d’apprentissage confiant et tout en style.

Les "Reservation Dogs" , c’est un groupe de potes, quatre adolescent·e·s dans l’Oklahoma profond résolus à ce que les combines en tout genre (du recel de chips au vol du cuivre des installations électriques) leur rapportant quelques billets çà et là, leur servent un jour pour partir vers la Californie . C’est donc bien d’une histoire de fuite idéalisée dont il s’agit, de quitter cette réserve indienne désolée dont les conditions de vie matérielles et émotionnelles ont récemment coûté la vie au cinquième ado du groupe, Daniel.

Le quatuor de tête de "Reservation Dogs" est sublime et donne sans peine à la série une forme de tranquillité dans laquelle vient se loger, l’air de rien, les accents d’une comédie toute en souplesse.

Déterminés, Bear (D’Pharaoh Woon-A-Tai), Elora (Devery Jacobs), Willie Jack (Paulina Alexis) et Cheese (Lane Factor) n’en sont pas moins coincés entre le deuil et l’ennui pour un temps indéterminé, celui qu’il faudra pour préparer son échappée. C’est ce temps qui s’étire qu’occupent Sterlin Harjo et Taika Waititi pour nous raconter ces récits largement absents de nos écrans, appuyés par une équipe créative exclusivement autochtone: une première.