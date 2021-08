"Roadkill" satisfait sans éblouir

Qu’on ne s’y trompe pas, le calendrier à venir est non seulement foisonnant, mais aussi excitant. Le mois de septembre à lui seul nous promet une adaptation du chef-d’œuvre de science-fiction d’Asimov ( "Fondations" ), une relecture du fameux "Scenes from a Marriage" d’Ingmar Bergman, ou encore la mini-série britannique "Anne Boleyn" qui, après avoir beaucoup fait parler d’elle outre-Manche, nous arrive sur Betv.

Notons tout de même la diffusion ce samedi sur Betv de l’israélienne "Line in the Sand" et, sur la même chaine, l’arrivée du thriller britannique de 2020 "Roadkill". Sans briller par l’ingéniosité de son scénario, cette minisérie politique en 4 épisodes se démarque par son solide casting: Hugh Laurie, dont l’équilibre entre le grave et le léger sied à merveille au personnage, et Helen McCrory, qui signait là toute en force son dernier rôle.