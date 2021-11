"The Shrink Next Door" manque d'amertume

The Shrink Next Door

Basée sur le podcast du même nom, "The Shrink Next Door" explore la relation toxique qui s'installe graduellement entre un psychiatre et son patient, dans une série touchante, mais plate.

Marty (Will Ferrell) est sujet à des crises d'angoisse dès qu'il s'agit d'établir ses limites et de les faire respecter. Après une altercation avec l'un des clients de sa boutique de tissus qui le laissera prostré derrière ses rideaux, Marty se voit contraint, ne serait-ce que pour la forme, d'écouter sa sœur Phyllis (Kathryn Hahn) qui l'encourage à consulter le Dr Isaac Herschkopf (Paul Rudd). Celui-ci prend rapidement une place importante dans la vie de Marty. De plus en plus importante.

Les séries ne s'y sont pas trompées: ce qui se passe dans le cabinet d'un psy, c'est de l'or télévisuel.

Des "Soprano" à "In treatment", les séries ne s'y sont pas trompées: ce qui se passe dans le cabinet d'un psy, c'est de l'or télévisuel. Haut-lieu de l'intime et de la confidence, la relation thérapeutique peut, quand elle dysfonctionne, aisément déboucher sur un pitch glaçant et un récit amer et pernicieux.

Or c'est précisément cette tourmente qui manque à "The Shrink Next Door", dont les 3 premiers épisodes sortent aujourd'hui sur Apple TV+. Si le casting est réussi (dans les rôles féminins en particulier), le scénario arrondit sans cesse les angles et semble déterminé à ne rien sacrifier de l'amabilité de tous ses personnages, nous privant de leurs parts les plus sombres, pourtant indispensables au récit. Le résultat est une mini-série plaisante, mais sans relief.