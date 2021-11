10 ans du Kikk Festival: découvrez les immanquables de L'Echo

KIKK IN TOWN, c’est le programme grand public et famille du Kikk Festival: une exposition exceptionnelle sous forme de parcours dans Namur. Une quarantaine d’artistes investissent près de vingt lieux atypiques ou exceptionnellement beaux du centre-ville et alentours. Comme c’est le cas depuis plusieurs éditions, une attention particulière est portée à l’expérience des enfants. Voici les immanquables de L’Echo.

#1 Explosion de couleurs au Théâtre de Verdure

Incroyable théâtre à ciel ouvert, le Théâtre de Verdure de Namur accueillera la non moins incroyable artiste allemande Stéphanie Luening. Une fois par jour, elle recouvrira les lieux d’une mousse colorée et éphémère, armée de ses machines à mousse elles-mêmes reliées à des barils d’eau. Avalanche moussante et mouvante qui grandira, avant de se modifier et finalement disparaître à la fin. Du grand art, au sens premier!

#2 Ère de l’hyperconnexion à la Galerie du Beffroi

10e édition du KIKK Festival Du 4 au 7 novembre à Namur Site web : https://www.kikk.be/

Parlons d’abord du Franco-portugais Filipe Vilas Boas . Il est l’auteur de cette pierre tombale «Memory of privacy» où sont apposés les logos de Google et d’Apple. Avec ses petites bougies autour, les gens pourront s’y recueillir et, pourquoi pas, y faire leur nouvelle photo de profil Facebook. D'ailleurs, c'est ce qui est particulièrement paradoxal avec le travail de cet artiste: il est infiniment instagrammable (car visuel), alors que c’est cela même qu’il semble dénoncer.

Vue en plein écran ©FILIPE VILAS BOAS

Car Filipe Vilas Boas est également celui qui organise durant le Kikk, la drôlatique «Carring the cross», une proposition faite au public de porter le grand F bleu, initiale de Facebook, à travers les rues de Namur, comme Jésus a porté sa croix. Une symbolique qui se passe elle aussi de commentaires (mais pas de likes). Enfin, le «Casino las datas», toujours du même artiste, avec son entrée, son desk et ses hôtes et hôtesses d’accueil vous invitera à rejoindre ses machines à sous hackées: afin de recevoir des jetons pour y jouer, le public devra céder des données personnelles. Mais jusqu’où cela pourra-t-il l’emmener?

Vue en plein écran ©Filipe Vilas Boas

Le Belge Dries Depoorter sera aussi à la Galerie du Beffroi, lui qui plus jeune rêvait d’être exposé au Kikk. Cet artiste numérique s’est récemment rendu célèbre par sa traque des députés du Parlement flamand dont il calcule le temps passé sur leur téléphone durant les sessions parlementaires (De Tijd lui a consacré cette interview). Ici, il propose de comparer les photos que les gens utilisent pour illustrer leur profil Tinder et leur profil Linkedin. C’est excessivement drôle. Et si vous êtes en manque de visibilité sur le net, Dries Depoorter vous proposera également «Quick Fix», un distributeur où s’achètent des likes ou des followers pour son compte Instagram. Par contre, attention, ils viennent de fermes à clics pas vraiment éthiques…

Vue en plein écran ©DRIES DEPOORTER

À la Galerie du Beffroi, vous pourrez aussi entrer dans le bureau de Wasley Goatley : un ordinateur, une tasse de café et deux assistants vocaux. L’une est prénommée Siri, l’autre Alexa. Deux voix de femmes qui soulèvent la question des stéréotypes de genre appliquées aux machines destinées à nous «assister» et touchent également à des enjeux éthiques, philosophiques et bien sûr politiques.

Drôlissime encore: Emmanuel Anthony aka Seumboy lira sa prière, ou poème, ou lettre d’amour autotunée à destination de son... wifi. Il l’a écrite durant un confinement pendant lequel celui-ci lui a sauvé la vie. Cela valait bien une ode complètement loufoque. Quant au Hollandais Jeroen Van Loon , ses vidéos des interventions de Mark Zuckerberg au Congrès américain suite au scandale de Cambridge Analytica sont désopilantes:

#3 Poésie à l'Église Saint-Loup

Nils Völker est un artiste allemand déjà accueilli par le Kikk lors d’une précédente édition. Il revient cette année dans ce lieu exceptionnel qu’est l’église Saint-Loup à la rue du Collège. Dans la nef de l’église, au plafond, les coussins dorés installés par l’artiste se gonflent et se dégonflent à intervalles réguliers produisant un bruit particulier et une magie douce qui accompagnera la vie de l’église durant quatre jours.

#4 Ecologie au Musée des Arts décoratifs

L’entrée se fait par le Musée des Arts décoratifs, à côté des bureaux du KIKK, et vous permet d’accéder aux jardins, y compris ceux des musées Rops, des Bateliers et des Arts décoratifs. Un cadre exceptionnel confié à Jony Easterby et Pippa Taylor qui y proposent «Remnant Ecologies» plusieurs installations qui évoquent les ravages des feux de l’été 2019 en Australie et la disparition de la biodiversité, notamment celle des oiseaux. Des installations délicates qui imitent le son d’un coucou, reconstituent des maisons à oiseaux, mettent en scène de petites plumes ou des faux œufs. Les deux artistes utilisent les sons que le bioacousticien de renommée internationale Fernand Deroussen a accumulés pendant plus de trente ans d’exploration de la nature.

Puis, dans le jardin de la Maison de la poésie, vous pourrez découvrir Élise Guillaume , artiste de la Fédération Wallonie-Bruxelles, dont les vidéos font des liens infiniment sensibles entre humains et le reste du vivant par des parallèles entre nos paysages naturels et ceux de notre peau. Poésie pure.

#5 Robots et interactions au Pavillon

Alors qu’il est encore en chantier, le Pavillon (relire L’Echo du 9/3/21) ouvre exceptionnellement pendant quatre jours pour accueillir le public et particulièrement les familles avec enfants du Kikk Festival, en leur permettant notamment d’interagir avec des robots. Ex-pavillon belge de l’Exposition universelle de Milan redéployé sur la Citadelle à Namur, ce sera le lieu «fun et interactif du festival», promet Marie du Chastel, la cheffe programmatrice. En plus des artistes exposés et décrits ci-après, de nombreuses propositions d’ateliers gratuits entre parents et enfants rythmeront la vie du Pavillon qui sera ensuite de nouveau fermé jusqu’au printemps 2022.

Vue en plein écran ©Stéphane Gueulette

Le Belge Ugo Dehaes investit ainsi le lieu avec son bestiaire robotique à la fois dégoutant et ludique. Mais n’ayez pas peur, aucune de ses bestioles n’a jamais mordu. En plus des œuvres exposées, son spectacle «Simple machines» aura lieu une fois par jour. Deux vidéos pour le découvrir ici.

Les Montois d’ Hovertone proposent «Traces», une œuvre interactive où les visiteurs et visiteuses, en se plaçant devant un écran, laissent une trace, celle de leur silhouette qui va se superposer à celle de beaucoup d’autres. Quant à l ’École cantonale d’art de Lausanne , elle a été invitée pour «Fantastic smartphones»: plein de dispositifs qui parleront de comment nos téléphones récoltent des données parfois très intimes sur les battements de notre cœur ou notre sommeil.

#6 Contemplation de la nature au Delta

L’Espace culturel provincial rénové vous accueille dans ses nombreuses salles avec des propositions extrêmement qualitatives. À commencer par celle du Français Guillaume Barth intitulée «Crocus Sativus, Fleur du bonheur». Une installation magnifique, accompagnée de musique soufi, qui donne l’illusion d’une fleur suspendue dans les airs. Et pas n’importe laquelle: la fleur de crocus qui, en Iran, fait l’objet d’un cérémonial très particulier lorsqu’il s’agit d’en récolter le safran.

Vue en plein écran ©Guillaume Barth

Stéphanie Laforce , elle, vient de Soignies et s’interroge sur «Ce qui nous (RE)lie», adaptation d’une de ses installations précédentes et réalisée pendant la crise du covid. Dans la salle entièrement vitrée du rez-de-chaussée du Delta, des haut-parleurs jouent tandis que le public tire sur les cordes d’un instrument de musique géant.

Haythem Zakaria , artiste tunisien, vient présenter une vidéo contemplative filmée dans son pays: des paysages, interprétés comme des partitions et qui se fragmentent en lignes géométriques. Images où l’on finit par ne plus distinguer la forme de la réalité.

Basée à Saint-Étienne en France, Joséfà Ntjam a été exposée au Palais de Tokyo de Paris récemment. «Unknown Aquazone» arrive à Namur: sculpture sous plexiglas, sorte d'aquarium, qui nous parle de la culture vaudou et d’un monde qui n’existe pas tout à fait.

Vue en plein écran ©JOSEFA NTJAM

Pepa Ivanova est une artiste basée à Bruxelles et d’origine bulgare dont l'œuvre ici présentée a été produite directement par le KIKK. Elle a travaillé avec des scientifiques pour nous faire ressentir de la pollution visuelle dee à l’activité humaine à travers un système de projections savamment réalisé.

#7 Scandale des déchets à l'Établissement des Sœurs de Notre-Dame

Ce n’est pas la première fois que le Kikk exploite la salle de sport atypique et belle de cette école. Cette année, Precy Numbi , basé entre Bruxelles et Kinshasa, y présentera son œuvre «Kimbalambala» qui traite de la question du recyclage et des déchets envoyés de l’occident vers l'Afrique. Focus sera fait sur les carcasses de voitures dont l’artiste fait des costumes. Chaque jour durant le festival, un défilé de mannequins se produira d’ailleurs dans les rues de Namur.

Vue en plein écran ©Percy_Numbi

Fabrice Monteiro a réalisé «The prophecy», exposé au même endroit que «Kimbalambala», car les projets sont en lien. Cet artiste vient du monde de la photographie de mode et crée aujourd’hui des images grands formats de mannequins mis en scène dans des décharges. Les costumes dans lesquels ils et elles posent s’inspirent de la culture traditionnelle africaine et jouent de ces codes à l’opposé dans le spectre de nos représentations: délicate haute couture et déchets abandonnés produits par les humains.

#8 La musique dans tous ses états au Grand Manège

Le Grand Manège, qui vient d’être rénové et n’a pas encore officiellement dévoilé sa future programmation, est devenu le lieu du Conservatoire et du Centre de chant choral de Namur avec une salle de concert immense et des espaces de répétitions dont l’acoustique a été pensée très finement. Donc, un espace magnifique pour aborder les thèmes de la création musicale ou de la visualisation de la musique.

Mariska de Groot y fera écouter son «Crochet», un dispositif fait de dentelle suspendue à des barres en métal attachées au plafond dont les jeux de lumière accompagnés d’une bande-son vous raviront yeux et oreilles. Cette artiste néerlandaise est une habituée, elle qui est déjà venue au moins trois fois au KIKK.

Pour la Québécoise Amélie Laurence Fortin , ce sera une première. «Sunburst», projection vidéo et sculpture cinétique, reconstitue vents et tempêtes solaires, leurs influences sur la terre et ses champs magnétiques. Le tout basé sur les données collectées par une station météo et retranscrites sous forme de dispositif technologique.

VOID est un collectif d’artistes bruxellois actifs dans l’art sonore. Ici, leur installation consiste en de grandes bobines autoportantes, de grands cylindres sur lesquels une petite aiguille trace des sillons à la manière d’un tourne-disque.

Enfin, citons le travail du Français Guillaume Cousin dont le «Silence des particules» investira la pièce principale du Grand Manège avec un... canon. Un canon non-violent, évidemment, envoyant des volutes de fumées qui s’entrechoqueront les unes contre les autres pour former des sculptures éphémères. De toute beauté.

Vue en plein écran ©Guillaume_Cousin_Canon