6e édition d'Art on Paper à Bozar

La 6e édition d’Art on Paper réunit à Bozar 110 artistes de 32 galeries. Elle est jumelée avec la Brussels Drawing Week, qui associe écoles d’art et institutions de référence.

On aurait tort de croire qu’ Art on Paper n’est qu’un salon du dessin (le serait-il qu’il offrirait moins de singularité). C’est bien, comme son nom l’indique, l’art sur papier, ou l’art de papier, qu’il met en lumière. Trois jeunes artistes ébouriffants de cette édition, le Belgo-portugais Joaõ Freitas , le Bénino-ukrainien Dimitri Fagbohoun et Pao Hui Kao , originaire de Taiwan, le démontrent de façon magistrale chacun à leur manière.

Parmi ces artistes globe-trotters, la Galerie Felix Frachon propose un travail proche du papier proprement dit, avec Dimitri Fagbohoun, de père béninois et de mère ukrainienne. "Résilience II", de paillettes collées et de poudre d’or, évoque le buste de Leopold II et l’exploitation minière du Katanga et de la croisière noire.