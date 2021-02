À Kanal, John M. Armleder rouvre sa maison

Après l’Acte I de septembre 2020 et l’intermède de janvier, l’acrobate suisse Armleder reprend "It Never Ends". Avec son Acte II, il continue de rendre la réalité aléatoire.

À Kanal, John M. Armleder tient maison ouverte, selon la coutume chantée par Lou Reed en 1990: "Le moyen de se faire des amis, Andy, c’est de les inviter…". Andy, c’est Andy Warhol, avec lequel Armleder entretenait un lien loufoque et filial.

Pour cet acte II, il nous offre plusieurs nouveautés, et non des moindres, puisqu’il a convié l'helvético-américain Christian Marclay avec "Ephemera", une partition de 28 lithographies composées d’images trouvées, et "Musical Chairs", une installation inspirée du jeu d’enfant et venue du MAMCO de Genève. Dans la même salle, une mise en scène d'un ensemble de boîtes Fluxus, réalisées sous l’impulsion de l’artiste George Maciunas dans les années 60 et 70 et issues de la collection du Centre Pompidou.

Vue en plein écran George Maciunas, "Same Card Flux Deck" (1967). Collection Centre Pompidou. © Adagp, Paris

Dans le règne végétal, la sculpture champignon de Sylvie Fleury ("Mushroom Autowave Rich-Gold Petzold silber F14") déploie ses ors noueux en tête-à-tête avec la forêt de sapins pointe en bas d’Armleder, qui ne pousse pas au sol, mais du plafond. À sa création, un mois de janvier, avec des rebuts de Noël, cette forêt décorait une salle de yoga: "les pratiquants enchaînaient leurs mouvements sous une pluie d’épines…"

"Je crée des œuvres que je n’aurais pas les moyens d’acheter." John Armleder Artiste

"It Never Ends" est emblématique d’un art du hasard. C’est pour lui le mystère du mille-feuille: "comment faut-il le manger: tel qu’il se présente, à l’horizontale? Alors il se décompose et la crème s’étale. Moi, je le renverse et le coupe par la tranche, ainsi je sais ce que je mange". Lucide, il résume le paradoxe de l’art contemporain d’une phrase caustique: "je crée des œuvres que je n’aurais pas les moyens d’acheter".

Dans la veine de Marcel Duchamp

Cet Apache de l’art toujours ironique s’inscrit dans la veine "de Marcel Duchamp, où l’artiste met une chose en jeu et l’utilisateur en fait ce qu’il veut". Il a fait sienne cette vieille formule ("Plus ça change, plus c’est la même chose"). "Une jeune fille de l’Égypte antique vivait... quoi? ...trente ans? Même pas moitié moins que nous, mais elle voulait vivre, aimer, manger, exactement comme nous. Enfant de l’après-guerre, soixante-huitard, je pensais changer le monde. Pourtant, c’est en prison (incarcéré pour refus de service militaire, NDLR) et l’hôpital (où il a fait un séjour suite à un incident de santé, NDLR) que j’ai appris le plus." Leur point commun, c’est qu’on y reçoit des visites. De Jean Carzou, artiste franco-arménien "le plus vendu en France dans les années 1950, soutenu par Malraux", Armleder a retenu son stratagème pour éloigner les importuns: un mannequin féminin placé dans une posture plus que charnelle. "Le visiteur qui poussait la porte de son atelier tournait aussitôt les talons…"

Vue en plein écran John M. Armleder, "Yoga" (2020) ©Veerle Vercauteren for Fondation Kanal

Enfin, l’Apache bricoleur de l’esprit a remplacé les concerts, performances et ateliers annulés pour cause de Covid par le Studio K, radio qui émettra du 4 au 7 février depuis le Showroom des créations liées à "It Never Ends", et restera sur les ondes jusqu’à la clôture du 25 avril.