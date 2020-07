À Mons, Yann Arthus Bertrand à ciel ouvert

À Mons, Yann Arthus Bertrand expose dans l'espace public ses réflexions écologiques et humanistes. Une beauté douloureuse qui doit nous faire réfléchir.

On se souvient de la grande rétrospective Niki de Saint Phalle aux Beaux-Arts de Mons, dont plusieurs sculptures monumentales avaient pour l’occasion investi l’espace public. C’est dans cette même dynamique – sortir de l’enceinte du musée et s’étendre sur le territoire de la ville – que prend place, plus de 20 ans après la venue de l’artiste au Grand-Hornu, l’exposition "Legacy" de Yann Arthus-Bertrand.