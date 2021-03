À la Cité Miroir, votre cerveau vous jouera des tours!

Sur un mur, deux grandes photos de Margaret Thatcher – identiques, sauf que l’une, lèvre ombrée et trait léger d’eye-liner, montre la Dame de fer comme maquillée à l’envers: en retournant le panneau, la voilà devenue sacrément… menaçante. Plus loin, la grille d’Hermann nous fait voir danser d’imaginaires taches grises dans un damier de carrés noirs. Au sol, l’insupportable triangle de Penrose, cet "objet impossible" qui ne peut exister qu’en 2D, à l’énigme expliquée ici par trois poutres de bois qu’un habile jeu de perspective rend soudain limpide. Et là, écoutables à une borne décodant les mirages auditifs, le plus gros fou rire du printemps: non, les Lipps Inc. ne parlaient pas de "tartes aux pralines" dans "Funkytown", et Florent Pagny, dans "Caruso", n’évoquait sûrement pas non plus, en italien, "Madame aux tétons bien bien sales". Pourtant, avec sous les yeux le texte des paroles trafiquées qui défile, on jurerait le contraire…