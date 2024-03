Accouplements millénaires à la Fondation Opale, en Suisse

Sous l'égide du Belge Georges Petitjean, 26 personnalités culturelles suisses font dialoguer leurs coups de cœur issus de la sublime collection d'art aborigène de la Fondation Opale, à Crans-Montana. Voici "High Five!"

La Fondation Opale est un vaisseau unique en Europe: ancrée à flanc de montagne devant un lac de retenue, elle célèbre la culture aborigène, enracinée dans le mythe et le rêve. Créée par Bérengère Primat, la fondation double cet anniversaire d’un agrandissement: de nouveaux espaces épurés, lumineux, inaugurés mi-décembre 2023.

Ces 2000 m2 ajoutés se composent de réserves qui accueilleront une bonne partie des 1.500 pièces de la collection privée de Bérengère Primat, la plus importante d’Europe et l’une des premières au monde hors-Australie, d’un auditorium (Bernard Blistène, ancien directeur du Centre Pompidou associé à la création de Kanal à Bruxelles, y a donné un cycle de conférences) et une ample bibliothèque.

Vue en plein écran La nouvelle aile de la Fondation Opale, à Cran Montana. ©Nicolas Sedlatchek

Les motifs qui animent la façade s’inspirent de «Millmillpa» (2006), œuvre de Jackie Kurltjunyintja Giles Tjapaltjarri (mort en 2010), l’original étant accroché au mur de la nouvelle salle de réunion. Cette évocation du gardien d’une grotte de la connaissance dans le désert de Gibson offre les meilleurs auspices à l’édifice.

"En Australie, la plus ancienne trace connue d’expression artistique remonte à environ 17.300 ans." Georges Petitjean Curateur belge auprès de la Fondation Opale

Le hall de béton brut est traversé d’une installation murale en acier corten commandée à Darrell Sibosado, intitulée «Galalan» (2023) – le premier ancêtre créateur à avoir pris forme humaine. Ces lignes sacrées admirablement stylisées sont cousines des mustatil du Grand Nefoud saoudien, géoglyphes étudiés par Melissa Kennedy, archéologue de l’université… d’Australie occidentale.

Et la sculpture émouvante et majestueuse d’Yhonnie Scarce («Shadow Creeper», 2022), une suspension de 800 gouttes de pluie en verre en forme d’igname, principal aliment traditionnel de son ethnie, évoque la vitrification du sable provoquée par les essais nucléaires des gouvernements britannique et australien dans la terre de Gibson.

Heureux hasards

Dans le monde anglo-saxon, l’Australie porte un nom familier: «Down Under». «Tout en bas». Si l’on songe au peuple aborigène, dont c’est la terre, l’expression revêt un tout autre sens: celui d’un temps et d’un espace situés aux commencements, en apparence très loin de nous, mais qui se révèle tout proches de nos racines humaines les plus profondes. Comme le rappelle Georges Petitjean, curateur belge auprès de la Fondation Opale: «En Australie, la plus ancienne trace connue d’expression artistique remonte à environ 17.300 ans».

Vue en plein écran Un Bruce Nauman dans l'exposition "High Five!" de la Fondation Opale. ©Fondation Opale

Bérengère Primat a invité 26 personnalités culturelles suisses – dont un couturier, un neuroscientifique, une éditrice (Véra Michalski, patronne du groupe Libella en France) – à choisir une œuvre parmi une présélection de 150 pièces de sa collection aborigène.

Chacune est mise en miroir avec une œuvre d’une figure artistique passée ou présente, de Kokoschka à Chiharu Shiota: une rencontre, un «High Five». Ces mariages visuels forment des liens et des décalages électrisants entre œuvres majeures, aborigènes et non-aborigènes, pièces du répertoire ou créées pour l’exposition.

Vue en plein écran Saisissante analogie entre Jackie Kurltjunyintja Giles Tjapaltjarri et Jean Dubuffet (ci-dessous). ©Fondation Opale

Vue en plein écran ©Fondation Opale

Ainsi, on est hypnotisé par l’homothétie labyrinthique entre «Le train des choses» (1965) de Jean Dubuffet et la géométrie du «Sans Titre» (2004) de Jackie Kurltjunyintja Giles Tjapaltjarri, dont le nom est lui-même un dédale.

Le jeu des correspondances entre la figuration expressionniste de «Montana» (1947) d’Oskar Kokoschka (tableau qui montre le village de Montana et, heureux hasard, la vue depuis la maison de Bérengère Primat)et «Été après la pluie» d’Emily Kame Kngwarreye (1993) est aussi une surprise. Pour les Belges qui, à Carnaval ou Pâques, profitent de la montagne à Crans, Saint-Luc ou Grimentz, il faut prendre le temps d’une halte profonde aux altitudes de la Fondation Opale.

EXPOSITION "High Five" Art aborigène contemporain des collections de la Fondation Opale Commissaire: Bérengère Primat Jusqu’au 14 avril 2024 Fondation Opale Route de Crans, 1 – 1978 – Lens - Suisse Note de L'Echo:

