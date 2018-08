Anton Corbijn expose ses stars à Anvers

Pour la première fois depuis dix ans, le photographe et réalisateur néerlandais Anton Corbijn revient en Belgique pour une exposition solo qui se déroule à l’Antwerp Photo, festival international de photographie. Intitulée "1-2-3-4", l’exposition rassemble les photos musicales qui ont fait la renommée du photographe: des clichés iconiques des plus grands, dont Nick Cave, Depeche Mode, The Rolling Stones, U2, R.E.M., Metallica ou encore Nirvana.