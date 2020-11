Artemisia, peintre combattante

L'exposition "Artemisia" est la toute première de la peintre italienne à Londres . Son œuvre n'a été redécouverte que tardivement. Le talent d'Artemisia Gentileschi a été reconnu de son vivant, au début du XVIIe siècle , mais est rapidement passé au second rang , pendant plus de trois siècles, jusqu'à une reconsidération de ses œuvres dans les années 1970.

" Artemisia n'était pas la seule femme peintre au XVIIe siècle, mais elle a atteint un succès international extraordinaire , raconte Gabriele Finaldi, directeur de l'exposition. Elle était un phénomène de son temps . Dans celui du XVIIe siècle, qui était dominé par des patrons et artistes masculins, elle a trouvé une façon pour faire entendre sa voix, de manière autonome. Elle y est parvenue par son talent, son inventivité, et ses connexions."

Un autoportrait ouvert aux interprétations

"Grandir dans ce contexte n'a pas été facile, décrit la conservatrice de l'exposition, Letizia Treves. Sa mère est morte lorsqu'elle avait 13 ans, et elle a dû veiller elle-même sur ses plus jeunes frères. Elle avait du talent, mais sa formation était différente car elle était une jeune femme encore non mariée, et ne pouvait pas marcher librement dans Rome pour copier des œuvres d'art exposées. Elle était enfermée à la maison, une expérience qu'elle a plus tard qualifiée de nocive."