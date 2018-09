Arts vivants à Kanal: 6 nouvelles expos

Ouvert le 5 mai dernier sur les chapeaux de roue, on se demandait comment le nouveau centre d’art contemporain de Bruxelles, Kanal-Centre Pompidou, allait maintenir sa dynamique une fois la curiosité de ses visiteurs rassasiée. La réponse est venue mardi d’Yves Goldstein et de Bernard Blistène, le tandem qui pilote le projet bruxellois: six nouvelles expositions (dont une proposition de la Cinematek) et dix spectacles pluridisciplinaires qui débutent le 15 septembre.