Avec “Poes”, l’Yper Museum se fait les griffes

Au cœur des Halles aux draps, "Poes" expose notre rapport au félin en tant qu’animal et perçu comme dieu, diable, muse, femme, ami, collègue, VIP (pour "Very Important Puss") et enfin – la touche locale – icône d’Ypres. Neuf sections pour les neuf vies légendaires du chat, présentant des recherches scientifiques et historiques, des objets de toutes sortes (du porte-bonheur japonais "maneki-neko" à une trousse figurant le "chat-muse" de feu Karl Lagerfeld), des œuvres d’art originales (Teniers, Foujita, Raveel) et des reproductions digitales (sur un écran, l’"Olympia" de Manet et le chat noir hérissé à ses pieds).