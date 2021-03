Banksy, entre le Profane et le Sacré

Deodato Salafia est un galeriste et marchand débordant d’énergie, déjà établi en Italie avec deux galeries, dont une à Lugano, sa ville de résidence. Épaulé par Marzia Pasqualone , il a ouvert en septembre son adresse bruxelloise. Après les vicissitudes covidiennes de la fin de l’année 2020, le duo inaugure les lieux avec l’exposition de 17 œuvres de Banksy , séries numérotées ou pièces uniques, presque toutes remarquables, qui s’échelonnent de 2003 à 2020.

Contrairement à l’exposition à Strokar en 2018, non autorisée, qui s’était conclue prématurément sur des saisies, celle de Deodato Art porte le label "Pest control" . La formulation ne manque pas d’ironie, en cette période sanitaire, mais c’est ainsi que Banksy et son entourage ont nommé le dispositif de certification de ses pièces , instauré en 2008.

Lui-même collectionneur de longue date de Banksy, Deodato Salafia le découvre en 2007 en regardant un reportage au petit-déjeuner. Le premier réflexe de ce créateur de sociétés informatiques? Déposer un nom de domaine "Banksy.it" … Deodato expose ici des œuvres émanant presque toutes du Royaume-Uni et qu’il a pu se procurer auprès de cet entourage.

L’acronyme POW renvoie à Pictures on wall (ou images murales), nom du collectif, qui entendait se libérer de "siècles d’emprise de l’art officiel".

C’est notamment le cas du rare triptyque "Flower Thrower" , où un manifestant masqué en position de lanceur de cocktail molotov, lance un bouquet de fleurs — un jeu de langage et d’image autour de "flamethrower" (lance-flammes) et du "Flower Power". Deodato l’expose ici pour la première fois dans ses cadres d’origine, toujours kitsch chez Banksy.

Tête de mort

À côté de pièces archiconnues, retenons deux d’entre elles, au caractère plus insolite: "POW" et "Toxic Mary". Pour la première, qui appartient en un sens à sa veine dite Profane, le titre a une histoire: autour de Banksy, en 2003, un collectif d’artistes, sous l’emblème du drapeau à tête de mort des pirates, s’intitule POW, acronyme qui signifie en anglais prisonnier de guerre. Ici, l’acronyme renvoie à Pictures on wall (ou images murales), nom du collectif, qui entendait se libérer de "siècles d’emprise de l’art officiel". POW s’est dissout en 2017.