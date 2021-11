Baselitz: "J’ai travaillé contre l’esprit du temps"

D’une intensité tellurique, cette rétrospective de l'oeuvre du peintre allemand Georg Baselitz fait plonger dans les racines de notre monde nées de l’horreur nazi, de la guerre et d’une libération inachevée.

L’écrivain français François Mauriac, prix Nobel de littérature, dit un jour de sa voix rocailleuse: "J’aime tellement l’Allemagne que je préfère qu’il y en ait deux". Cette peur d’une Germanie réunifiée était symétrique de la blessure du Reich criminel, puis des deux Républiques, fédérale et populaire, divisées, où le peintre a vu le jour.

Né en 1938, en Saxe, peu avant l’Anschluss, Hans-Georg Kern (ce qui, en allemand, signifie le noyau) est un enfant du nazisme et de la guerre. En 1961, dans ce qui est devenu l’Allemagne de l’Est, il emprunte à sa ville d’origine le nom sous lequel il se fera connaître: Baselitz. Ainsi, rompant avec son patronyme, il relie sa seconde naissance, artistique, à sa terre. Si l’on est sensible aux sonorités, on entend ce nom débuter dans un fondement tellurique (Base-) et s’achever sur un éclair (-litz). L’éclair de la révolte contre cet héritage allemand (et contre la doxa soviétique imposée à la RDA), Baselitz va le chercher d’abord chez un autre peintre, le Norvégien Edvard Munch, et chez deux écrivains français dont la volonté de rupture puise dans la folie, Antonin Artaud et Lautréamont.

Effraction

L’exposition débute par effraction, avec son autoportrait "G. – Kopf" (1960-1961), tête sans corps qui signale sa volonté et sa difficulté à représenter l’être humain, que son pays a exterminé en massé. "Die Grosse Nacht im Eimer" (La Grande Nuit foutue, 1962-1963), sorte de fétiche criblé par les banalités du mal absolu hitlérien, est aussitôt exposé à Berlin-Ouest et lui vaut un procès retentissant pour "atteinte à la pudeur". Il s’ensuit une peinture séminale débordant de colère, en résonance irrésistible avec cette imprécation fameuse d’un autre peintre cardinal, l’Anglais Francis Bacon: "Nous sommes de la viande, nous sommes des carcasses en puissance. Si je vais chez le boucher, je trouve toujours surprenant de ne pas être là, à la place de l’animal…". Cette salle, avec "Der nackte Mann" (L’homme nu, 1962), au sexe immense érigé au-dessus d’un corps amas de boyaux et la série de pieds tranchés, tuméfiés, hurlent d’emblée la souffrance du corps morcelé. Ces chairs ouvertes s’emparent de l’œil avec une brutalité empathique: Baselitz y crie la torture d’une Allemagne fracturée, héritière de l’ultra-violence collective nazie. L’ensemble s’achève sur l’envolée prodigieuse de son autoportait quadruple ("Oberon 1er, salon orthodoxe 64"), quatre têtes surnaturelles penchées sur le vide.

Déchirure et fractures

Cette déchirure lui inspirera ses toiles "fracturées", arbres "dont les branches coupées giclent de sang et d’où pendent encore des attributs attestant un passage humain violent" et son premier tableau renversé, La Forêt sur la tête (1969). Lui qui tente depuis le début de figurer le monde, il trouve un moyen simple de le renverser : ce sont ses tableaux inversés, tête en bas, comme son autoportrait Triangle entre bras et tronc, (1973) où, comiquement, le sexe, de profil, ne retombe pas…

Ce traitement de la couleur s’apparente à une radiographie, ce procédé qui agit comme un révélateur de l’intérieur du corps. Baselitz, lui, agit depuis soixante ans en révélateur de l’intérieur de notre être.

Quand il aborde enfin l’abstraction, c’est toujours à partir du corps, et c’est la surpuissante clôture de cette rétrospective, avec La Femme à la plage (1981), à la tête rôtie et au corps suspendue comme au-dessus lit de braise. Jusqu’au bout, il poursuit ce corps meurtri, comme celui de sa femme Elke, nue, hospitalisée (Wagon lit au lit en fer, 2019), toile lunaire où il représente sa femme souffrante sur un lit d’hôpital, joue du bichrome magenta sur fond noir, où la carcasse du lit et le corps de l’épouse ne font qu’un. Il est impossible de ne pas être saisi dans ses tréfonds par l’amour et le désarroi insondable de ce tableau. Ce traitement de la couleur s’apparente à une radiographie, ce procédé qui agit comme un révélateur de l’intérieur du corps. Baselitz, lui, agit depuis soixante ans en révélateur de l’intérieur de notre être.