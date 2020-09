Belgian Women, les cinq glorieuses

Avec "Belgian Women", la galerie de Valérie Bach et Constantin Chariot fait risque double avec cinq femmes belges (dans un monde de l’art non exempt de misogynie, suspectant ces femmes de choisir une voie non figurative par absence de maîtrise…) qui embrassèrent très tôt l’abstraction (ou les abstractions), écartant la figuration à une époque où la rupture était encore périlleuse.

Berthe Dubail (1911-1984) voyage entre 1955 et 1960 de l’expressionnisme vers l’abstraction lyrique, "… pour pénétrer, avec plus de rigueur et d’intensité dans un monde intimement relié à mon subconscient et à ma sensibilité. Pourquoi cette conquête de soi serait-elle moins réelle que l’imitation de la nature?", lance-t-elle aux détracteurs de l’abstraction. "J’essaie de donner une présence physique à mes élans, à mes détresses, à ma tendresse."