Benchamma, l’encré

Ancré, enraciné, Abdelkader Benchamma l’est dans ses visions. Ses gestes d’encre sont des projections, au sens matériel et mental, des tests de Rorschach où chacun voit ce qu’il veut.

"Une multitude d’images me traversent et m’habitent, je les dispose, je les transcris en tableaux."

Son ample et puissant "Engramme" (le premier support de la mémoire) présente une résonance de nos paysages mentaux. "Une multitude d’images me traversent et m’habitent, je les dispose, je les transcris en tableaux." Il procède par inserts, images enchâssées qui interrompent le flux de l’encre: vignette d’un traité d’alchimie, d’une éclipse ou d’un parhélie, ce phénomène de photométéore qui, par un effet de halo, laisse entrevoir deux soleils dans le ciel.