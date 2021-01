Calvin Marcus, le pêcheur en eaux colorées

Il est truculent, insolent, insolite. Regarder ses toiles, c’est s’amuser follement le regard.

Calvin Marcus est Californien. Ses œuvres sont éclairées par le soleil de Carlsbad, lavées par l’écume de Big Sur, hantées de surfeurs, de bodybuilders et de poissons vivants ou morts. Les hautes fenêtres de son atelier, à Los Angeles, sont une marqueterie de petites vitres dépolies aux couleurs diaphanes, celles de ses toiles. Il aime les titres énigmatiques, que n’auraient pas boudés les Monty Python. L’an dernier, c’était: "Va pendre un salami, je suis un goinfreur de lasagnes". Cette année, chez Clearing, c’est "Tout se traverse de part en part": il déploie 12 grandes toiles aux couleurs décalées, comme solarisées ("Pink Landscape"), ou limpides, éclatantes, gorgées de soleil ("Entertaining a Dog"). Souvent, la clarté devient acide. Ce chien qui est distrait joue avec un homme nu à la peau rose-jaune, la main gantée d’une tête de chien qui amuse le vrai toutou bicolore du titre.

Vue en plein écran Calvin Marcus, "Pink Landscape" ©Benjamin Baltus

Le peintre confesse: "J’aime mettre les gens légèrement mal à l’aise." Les esprits mal en paix avec eux-mêmes en grinceront des dents. Les esprits libres et folâtres seront secoués de rire. La toile qui donne son titre à l’exposition ("Everything Going Through Itself"), sorte de sein énorme où une langue pointée jaillit du téton (ce pourrait être aussi un postérieur ou une bouche) est d’une obscénité drolatique, boschienne.

Vue en plein écran Calvin Marcus, "Everything Going Through Itself" ©© Benjamin Baltus

"J’aime mettre les gens légèrement mal à l’aise." Calvin Marcus Peintre

Elles contiennent toutes un microrécit et font songer à autant de happenings. Souvent, il manque une case à l’image pour qu’elle soit réelle. Les éléments sont disjoints, et la réalité représentée, discontinue, pleine de ces micro-intervalles qui taquinent et déroutent l’oreille quand on écoute les pièces pour pianos préparés de John Cage.

Ce que nous montre Calvin Marcus et qui dérange (mais comment ne pas aimer être dérangé de la sorte?), ce sont des objets, des corps qui se défont, perdent leurs proportions comme dans "Frog & Plane", où la grenouille veut être non un bœuf, mais un avion qu’elle contemple, avec un regard d’empathie pour l’agitation de l’espèce humaine.

Vue en plein écran Calvin Marcus, "Entertaining a Dog" ©Eden Krsmanovic

Un pêcheur de bégonias

Calvin Marcus a deux péchés mignons: la pêche et les bégonias. "Dans sa famille", souligne Stéphanie-Victoire Haine (Clearing), "le bégonia est une plante historique, arrivée d’Angleterre grâce à l’arrière-grand-père et ses plants de bégonias. Ces plants ont survécu et prospéré chez tous les membres de la famille". Cette migration des bégonias a quelque chose de biblique, qui se retrouve dans l’arrière-plan de ses toiles, "qui font songer au jardin d’Eden des maîtres anciens".

L’autre Eden de Marcus, c’est la pêche. Il a peint l’anecdote d’un baigneur californien autour duquel rôdait un Grand blanc, mais aussi des espadons inspirés des portraits de leurs plus belles prises que commandaient les pêcheurs hauturiers. Les poissons de ses toiles sont anthropomorphes: ils renvoient à des figures humaines. Chassez le naturel, il revient pêcher au galop.

Vue en plein écran Calvin Marcus, "In the Distance From Above" ©Benjamin Baltus

Galerie "Everything Going Through Itself" Calvin Marcus, Clearing, Bruxelles, jusqu’au 30 janvier 2021. Plus d’infos sur c-l-e-a-r-i-n-g.com