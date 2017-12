Ces œuvres que vous ne verrez pas au musée Kanal

La Fondation Kanal et le Centre Pompidou ont présenté le programme culturel et artistique du musée Citroën, en attendant de lourds travaux de rénovation. Sans artistes belges dont les œuvres sont pourtant en Belgique. Le milieu culturel s’interroge sur la cohérence et la viabilité d’un projet mené par une Région bruxelloise isolée.