Les tableaux de Claude Monet, entre coups de pinceaux et réalité virtuelle: à Bruxelles, une expérience sensorielle et zen garantie!

Entrer dans l’univers de Monet, en clignant des yeux pour mieux marier les teintes, c’est plonger le regard dans un étang de carpes et de nénuphars pastel, un champ de coquelicots vermeils, une haie de locos fumantes en gare de Saint-Lazare ou de peupliers sous le vent. Un temps pas si lointain (le peintre, né en 1840, connaîtra un quart du XXe siècle) où, même si le rail, la photo, le ciné progressent à pas de géant, on ne vit pas encore le nez sur les écrans. C’est donc un comble si l’expo "Claude Monet, l’expérience immersive" recourt à des prodiges de technologie digitale pour nous téléporter, en touristes radieux de la Belle époque, au cœur même des œuvres du maître de la lumière.

Dans la capitale, non loin de la Grand-Place, pas un seul tableau authentique du génial coloriste, pas une seule reproduction ne pend aux murs de la galerie Horta. Mais plus de 300 d’entre elles ont été nécessaires, en revanche, pour créer cette promenade irréelle à travers Paris, Rouen, Londres, Venise, Antibes, Honfleur, Zaandam ou Etretat, et dans tous les lieux magiques qui ont inspiré le chef de file de l’impressionnisme. Réalisé par la société Dirty Monitor, basée à Charleroi, ce mapping vidéo – une technique d’animation visuelle projetée sur des structures en relief –, diffusé sur la musique envoûtante de Michel Bisceglia, se déguste assis ou debout, en méditant, avant de passer soit à une section plus didactique sur la technique de l’artiste, soit à une découverte encore plus étonnante de ses toiles…