David Altmejd, le prestidigitateur

Dès que l’on se trouve face à l’un de ses personnages mi-humains, mi-lapins, qui nous regarde avec ses six yeux et nous bénit de ses trois mains, on devine que l’on a devant soi les créatures d’un artiste qui transforme le regard sur l’être humain, autrement dit sur nous-mêmes. Avec ses bustes d’hommes lagomorphes, David Altmejd déploie ses grandes oreilles de lapins qui sont les portails par lesquels il nous invite dans ses songes, et dans les nôtres.

Xavier Hufkens est un homme fidèle: galeriste au long cours, il expose et accompagne ses artistes dans la durée. "J’ai rencontré David à New York en 2003: coup de foudre! Je l’ai exposé une première fois en 2005 (Builders). Quelle singularité! Son œuvre à la fois impénétrable et attirante a quelque chose de féérique. Avec les lapins, on songe à Alice, naturellement." Cette féérie est habitée d’une inquiétante familiarité (la fameuse "Unheimlichkeit", chère aux Freudiens): comment ne pas songer à la sidérante série "Rabbits" de David Lynch (2002), et ses lapins humanoïdes dans un salon américain archétypal. Chez Altmejd, aucun salon. Rien que des bustes, tradition sculpturale millénaire, mais où l’animal et l’humain s’interpénètrent et s’accidentent. "Dans ces pièces", poursuit Hufkens, "ce qui m’enchante, au sens premier du verbe, c’est qu’elles recèlent une multitude d’univers discrets, une constellation de miniatures. Il faut s’approcher: dès l’entrée, on discerne dans la première sculpture le micro-dessin d’un accouchement, raison pour laquelle c’est la sculpture qui ouvre l’exposition. Plus loin, on découvre dessiné sur une oreille un personnage qui tombe, comme dans un rêve."