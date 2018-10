Des libertés sans pouvoir

Réaction de Fabrice Van Reymenant, président de l’ASBL Bruxelles Laïque et organisateur

Comment faire entendre aujourd’hui ces discours sur les libertés? N’y a-t-il pas un risque, parfois, de tourner en rond?

Il n’est pas vain de se préoccuper quotidiennement de l’état de nos libertés. La liberté a besoin d’une pluralité d’opinions et de sources d’information. Les opinions appellent un travail permanent de remise en question, d’ajustement, de vérification et d’information. Et ce, d’autant plus dans notre époque où la nuance est devenue suspecte. Il faut être pour ou contre, avec les uns ou avec les autres, dedans ou dehors… Chaque citoyen semble devoir faire face à une certaine forme de pression, à une certaine obsession de la mono-position. Cette nécessité résonne avec une préoccupation citoyenne existante qui aspire à plus de justice, d’égalité, d’éthique et de sens.

Comment évaluez-vous l’impact d’un tel festival sur le public? Pensez-vous que le festival génère des prises de conscience réelles?

Nous allons volontairement chercher les témoignages ou les expériences qui vont au-delà des canaux classiques d’information. Non pour choquer, mais pour provoquer, induire le doute, ouvrir des alternatives, tester des hypothèses… et ainsi insuffler un regard, un intérêt ou un choc nécessaire à la prise de conscience. Si nous informons, si nous invitons à l’expression et la participation du public… nous créons des conditions qui favorisent la réflexion, la confrontation de points de vue, la découverte d’argumentations alternatives.