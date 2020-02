Deux déclarations d'amour plastique pour Bruxelles

Cinquième édition de ce parcours d’art contemporain bruxellois qui prend le pouls plastique de la capitale. Cet itinéraire de galeries, d’institutions, de collections privées, d’espaces d’exposition et de résidences d’artistes forme une mosaïque vivante imaginée par la Française Alexandra Decraene, inventrice de "Paris je t’aime" en 2011 et la Belge Gabriella Bianchini. BILY ouvre la porte d’endroits connus ou inattendus, et chacun se crée son itinéraire sur cette carte de l’art contemporain bruxellois, ponctuée de performances. Cette année, journée d’ouverture, le 8 février, avec la surprise culinaire de cinq chefs et d’un mixologiste bruxellois. Qu’est-ce que la mixologie? C’est le cocktail érigé en art.