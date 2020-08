Dirk Snauwaert (Wiels): "Le péril de 2021 sera le trop-plein d’expos"...

Pour les grandes institutions, les contraintes sanitaires sont aussi un exercice d’exploration. À la tête du Wiels, Dirk Snauwaert a toujours marié l’expérimentation et l’ouverture aux publics.

Comment négociez-vous cette rentrée ?

Nous avons pu prolonger l’expo Tillmans et Thao, avec 17.000 visiteurs de plus, malgré une jauge réduite à 150 personnes toutes les 2 heures. Nous enchaînons avec "Risquons Tout» (un titre à propos, choisi en 2018… NDLR), riposte au vide politique et à la digitalisation qui bureaucratisent nos existences.

Le moyen terme vous inquiète-t-il?

À moyen terme, le marquage des zones rouges en Europe compromet la programmation des musées, mais aussi le travail des artistes. Les contraintes à la libre circulation pèsent évidemment sur les échanges indispensables à la création et à nos institutions. En temps normal, nous programmons à deux ans. L’instabilité chronique des règles empêche de ne rien engager au-delà d’un an. Le péril de 2021 sera le trop-plein d’expos que nos collègues ont dû reporter. Et 2022 reste terra incognita.

Est-ce aussi une incitation au renouvellement?

Avant le Covid, le modèle des expos blockbusters et de la sophistication de l’art battait déjà de l’aile. Si présenter et représenter devient impossible, l’absence dans nos musées de commandes publiques à long terme, comme celles de la «documenta» en Allemagne, devient un manque criant. Le Covid marque à l’évidence le rôle économique de l’État, crucial pour une mission publique aux contraintes commerciales allégées. Je rejoins Chris Dercon, président du Grand Palais, convaincu de ce rôle essentiel (L’Echo, 13.07.2019). L’État et un mécénat privé de proximité sont deux moyens de contourner la marchandisation et l’oligarchisation de l’art.