"Doisneau cherche la beauté où on ne l'attend pas"

Le Musée d’Ixelles présente la première rétrospective belge du célébrissime photographe français Robert Doisneau. Une belle sélection de 150 clichés, dont les plus célèbres, comme "Le Baiser de l’hôtel de ville", et deux séries méconnues: "Palm Springs 1960" et "Ateliers d’artistes". Les kids ont aussi leur expo: "Hop!"