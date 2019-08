Dunkerque, entre art et industrie

Art

Deux musées en synergie

En résonance avec la collection du FRAC Grand Large qui, dès le début des années 1980 a fait dialoguer l’art avec le design, s’est constituée une des plus grandes collections de design en France. La triennale dunkerquoise est l’occasion de présenter de nombreuses pièces de mobilier, éclairant ainsi la révolution domestique qui s’opère entre 1947 et 1989. "Space is a House" se déploie sur trois niveaux d’exposition. Une chaise en plastique de Verner Panton ou encore un fauteuil en mousse de Gaetano Pesce nous rappellent que le design des années 1960 n’aurait pas existé sans la pétrochimie. On admirera également une importante collection de sculptures et de peintures post-1945.

Point de départ de cette réflexion entre art et industrie, le LAAC a inspiré en partie le thème de cette triennale: son fondateur, l’ingénieur dunkerquois Gilbert Delaine (1934-2013) persuade, en 1974, soixante entreprises de devenir mécènes de ce projet ambitieux de crée l’Association L’Art Contemporain. Il rend ainsi possible la constitution d’une vaste collection d’œuvres d’artistes exceptionnels du XXe siècle et convainc la municipalité de s’engager dans un projet de musée. Conçu par l’architecte Jean Willerwal et d’inspiration brutaliste, le bâtiment se déploie au cœur d’un vaste jardin de sculptures. Entièrement rénové entre 1997 et 2005 par Richard Klein et Benoît Grafteaux, le musée n’en conserve pas moins sa personnalité d’origine et fait partie de ces musées chaleureux où d’emblée on se sent bien.

Dans le cadre de la triennale, le musée présente "À l’américaine", une exposition consacrée à l’influence du progrès technique et des États-Unis sur la création artistique en France et en Europe. Elle dévoile les visions d’artistes d’une société moderne. Des monochromes de Bernar Venet évoquent l’industrie automobile. Imaginés par César ou Arman, des pièces métalliques ou des moteurs deviennent sculptures. Des créateurs comme Niki de Saint Phalle, Nicolas Schöffer ou Guy Rottier imaginent des villes utopiques, aux logements repensés et pavillons volants, d’autres encore évoquent les horreurs de la guerre ou les risques liés à l’uniformisation de la société.