"Echoes of Tomorrow": Le Hangar part à la recherche de nos disparitions

Hangar réunit huit artistes pour nous inviter à contempler ce qui est menacé de disparition: notre monde et ses images.

Les îles sont ambivalentes: isolées du reste du monde, elles protègent, mais cet isolement les rend vulnérables. Les images que réunit le Hangar sont des îles du regard, elles en ont la force et la fragilité.

Avec "Replica Falsifica", Paul D’Haese occupe l’antichambre du Hangar. Il annonce ce que seront les découvertes de l’espace majeur. "Replica Falsifica", série d’images "archétypales", prises par lui ou collectées sur internet, entrent dans un livre qui se déplie, un "Leporello", référence au catalogue des conquêtes que dresse le serviteur de Don Juan. Le Leporello de Paul D’haese compose un recueil de "faux-amis": les textes "en regard" des images semblent les éclairer. En réalité, c’est l’inverse: les "poésies" de l’auteur et essayiste belge Eric Min troublent l’œil du spectateur.

Les photographies d’Alice Fallot ont ce souffle arrêté que leur prête une couleur saturée, à la chimie extrême.

Alice Pallot trouble la frontière entre photographie et sciences. Sa série "Algues maudites, a sea of tears" nous invite dans le rouge: celui des algues toxiques qui prolifèrent dans les eaux de Bretagne. Ces algues génèrent une pollution visuelle et olfactive toxique. Symptôme d’une réalité troublée, manipulées ou piétinées, elles libèrent un gaz, l’hydrogène sulfuré (H2S), potentiellement mortel. Elles créent des paysages morbides, des "milieux anoxiques", littéralement qui ne respirent pas. Les photographies d’Alice Fallot ont ce souffle arrêté que leur prête une couleur saturée, à la chimie extrême. Et pourtant, tout chez elle est en vie. Avec le collectif De Anima et l’Oyster Mushrooms Orchestra (OMO), elle nous convie aussi à tendre l’oreille au chant des champignons: une autre sécrétion végétale, du côté de la vie.

Vue en plein écran "Oyster Mushroom Orchestra", 2022. ©De Anima and Adem Elahel

Îles fugitives

Nous entrons ensuite dans les îles de "Melting Islands" par une autre terre qui se dérobe, celle du Français Richard Pak, qui navigue vers l’île britannique de Tristan da Cunha, dans l’océan Atlantique Sud. Cette terre habitée, l’une des plus isolées de la planète, abrite une micro-société baptisée "la Firme" dans le contrat signé avec la couronne britannique en 1816. Elle repose sur les principes d’égalité et de partage. Elle n’a ni chef, ni argent, ni propriété privée. À la lisière du récit de mer et du documentaire imaginaire, Pak la restitue en associant photographie, vidéo, récit, documents historiques de la British Library, de la Royal Geographical Society ou de la Bibliothèque Nationale de France.

La "Terra Nullius" du Belge Matthieu Litt déforme le regard et mène la nature vers l’abstraction.

Pour "Les rochers fauves", Clément Chapillon a planté son œil sur l’île la moins peuplée de Grèce, Amorgos, la plus orientale des Cyclades, la plus pauvre et la moins peuplée du pays. Son récit documentaire et métaphorique interroge l’insularité et l’isolement, et leur ambivalence déjà évoquée. Comme Paul D’Haese, il fait dialoguer ses images avec un texte, l’un des premiers écrits sur l’île, "La Grèce d’aujourd’hui", de l’archéologue Gaston Deschamps (1880).

La "Terra Nullius" du Belge Matthieu Litt, alias le Groenland, subit une double exposition (en réalité, triple, quadruple, quintuple) qui déforme le regard et mène la nature vers l’abstraction. Le temps s’immobilise et la glace résiste obstinément à la disparition. Il défie notre perception du réel en brouillant le lien entre ce qui le compose et l’image que nous en formons. Ce regard vacillant pourrait résulter du White-out, phénomène de désorientation qui gagne l’explorateur polaire. Plus fondamentalement, c’est une allégorie de notre rapport troublé à notre propre planète.

Vue en plein écran "Terra Nullius 2", de la série "Terra Nullius", 2022, par le Belge Matthieu Litt. ©Matthieu Litt