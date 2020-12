Édition virtuelle de Musée comme chez soi qui invite l'art au salon

En 2018, chez Jean et Nathalie et leurs trois enfants, on a opté pour le très coloré tableau de Jo Delahaut, "Rumeurs" (1956).

Ces 12 et 13 décembre, nouvelle édition, virtuelle, de Musée comme chez soi, l'opération du Musée d'Ixelles et de Patrimoine à Roulettes qui installe des œuvres du musée chez des habitants du quartier.

Confinement, culture en berne, ambiance morose … Hélas oui. Mais pas question, pour autant, d’annuler l’opération «Musée comme chez soi». Au contraire.

Petit rappel: ce projet est né des suites de la fermeture du Musée d’Ixelles pour cause d’agrandissement et de rénovation en mai 2018. L’occasion était belle de lancer une nouvelle manière d’expérimenter le rapport aux œuvres d’art: les installer, le temps d’une journée, directement chez l’habitant qui à son tour les rendrait accessible au public.

C’est ainsi que depuis 2018 se tiennent deux éditions annuelles (en juin et en décembre) rencontrant un réel succès: durant ces week-ends, les hôtes ont pu accueillir plus de 300 personnes à profiter de leur œuvre. Cette année, l’édition de juin ayant dû être annulée, une double édition rassemblant 12 foyers des quartiers Van Aa et Goffart-Viaduc, à Ixelles, est organisée dans une forme hybride permettant aux voisins de continuer à vivre une expérience unique avec une œuvre d’art à la maison tout en partageant celle-ci, virtuellement, avec le public.

Comme l’explique Claire Leblanc, conservateur du Musée d’Ixelles: «Dès l’origine, nous avions la volonté de garder un lien et de tisser des liens nouveaux avec le public de proximité, notamment nos voisins. De son côté, Patrimoine à roulettes avait depuis longtemps l’idée d’une opération d’infiltration des œuvres chez l’habitant. Nous avons développé le concept et c’est devenu l’un des projets phares lié à la fermeture du musée.»

«Mettre des œuvres des collections chez les habitants, ce n’est pas un gadget: ça permet de repenser le rapport à l’œuvre; car l’art.» Yves Hanosset Coordinateur de Patrimoine à Roulette

L’autre élément déclencheur est que le musée a été intégré à la logique de contrat de quartier Athénée, ce qui permet de financer cette opération. Un projet porté par une belle philosophie et qui en fait la force: «Créer du lien: avec le musée, avec l’œuvre, entre voisins», résume Claire Leblanc. Yves Hanosset, coordinateur de Patrimoine à Roulettes, ajoute: «Mettre des œuvres des collections chez les habitants, ce n’est pas un gadget: ça permet de repenser le rapport à l’œuvre; car l’art, avant d’être un objet de connaissance, est un outil de communication et de découverte de soi et des autres.» Bien sûr, visiter un musée reste une démarche qui garde son évidence. Mais pour les organisateurs, sortir les œuvres du temple qu’est le musée est tout aussi légitime.

Vincent, l’un des hôtes, en témoigne: outre la dimension fortement relationnelle avec les visiteurs et les autres hôtes, «la relation avec l’œuvre, dans ce projet, est très forte. Nous l’avons choisie en famille. Depuis, voilà plusieurs semaines qu’elle occupe notre esprit. On se raconte des histoires à son sujet, on s’intéresse au peintre,… Nous ne sommes jamais allés aussi loin dans l’intimité avec une œuvre d’art. C’est une opportunité rare. Le musée n’est plus un îlot culturel, il vit dans et avec son quartier.»

Restait à adapter le concept aux exigences sanitaires. Et certes, sur les réseaux sociaux, l’offre culturelle s’est envolée depuis le premier confinement. Mais l’originalité du Musée comme chez soi est que l’internaute n’est pas passif devant l’œuvre diffusée. Qu’on en juge: une plateforme dédiée, www.museecommechezsoi.be, permet au public de retrouver les participants et leurs œuvres sur une carte virtuelle animée, accompagnée de la liste d’activités proposées par les hôtes.

«Dès l’origine, nous avions la volonté de garder un lien et de tisser des liens nouveaux avec le public de proximité, notamment nos voisins.» Claire Leblanc Conservateur du Musée d'Ixelles

On y retrouve: des causeries Zoom de 20 minutes «Une œuvre, un voisin»; deux Zoom animés durant lequel les hôtes eux-mêmes présenteront les œuvres des collections à Claire Leblanc; un atelier créatif Zoom animé par Yves Hanosset au cours duquel les hôtes lanceront des défis inspirés par leur œuvre. Ainsi, par exemple, Aneta, François et leur fils Baudouin, charmés par le petit balayeur de l’artiste Suzanne Cocq («Boondael», 1927) proposeront de le redessiner en famille. Une autre voisine, Claire, a choisi un tableau de Lismonde («Signes 65», 1965), prétexte à un zig-zag dans notre imaginaire, et invitera à réagir à cette question actuellement bien à-propos: «Comment tu lis c’monde?».

Autant d’activités ayant pour but de permettre à tout un chacun de s’approprier activement l’œuvre d’art. Enfin, réunissant l’ensemble des participants tout en permettant au public d’échanger avec les hôtes, un événement Facebook Live sera organisé le dimanche à 20h en guise de fin festive du week-end.