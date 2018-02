El triunfo de la muerte

"Spanish Still Life", la nouvelle exposition de Bozar, embrasse quatre siècles de natures mortes espagnoles et explore toutes les manières de subvertir cet exercice académique d’imitation.

Fort prisée au cours des siècles derniers, la nature morte constitue un genre artistique à part entière depuis le XVIIe siècle. La variante ibérique s’inspirant du modèle flamand créant le genre (l’un des initiateurs, auteur d’une petite nature morte au reflet vibrant s’appelle Juan Van der Hamen… y Leon!), puis du modèle italien. Très vite pourtant elle s’en distingue, au point de prendre le nom de "bodegon". Et surtout d’adopter son propre langage visuel, d’abord caractérisé par une réalisation sobre et épurée – à la Juan Zurbaran par exemple – présent dans l’exposition bruxelloise avec "La Vierge enfant endormie".

Exhibant plus de 80 tableaux, en provenance notamment du Prado, l’exposition "Spanish Still Life" embrasse quatre siècles d’histoire de l’art espagnol et revisite le genre sous le pinceau de maîtres aussi célèbres que Velasquez, Goya, Picasso ou Dali. Mais également de moins connus, tel Sanchez Cotan, le pionnier et père du genre de l’autre côté des Pyrénées.

Vue en plein écran Juan Sanchez Cotan, "Coing, chou, melon et concombre", vers 1602. ©The San Diego Museum of Art

Que la nature morte devienne un genre en soi au XVIIe siècle, en pleine période baroque, au sein de l’Espagne très catholique de la Contre-Réforme n’a rien d’étonnant. Sous l’avalanche de fruits, d’objets et de mets se cachent souvent une symbolique et un message moralisateur qui renvoient à la vanité de l’existence et au caractère furtif de la vie terrestre. Une sorte d’allégorie du fruit défendu qu’il ne faut pas croquer trop allègrement ici-bas. Le ver, voire le serpent, se cachant dans la pomme.

Quatre cents ans évoqués en quatre parties. La première, la plus surprenante, révèle le grand talent, le trait épuré et quasi moderne de Sanchez Cotan, père du genre.

Le terme "bodegon" (au pluriel, "bodegones") sera attribué plus tard en référence aux scènes d’auberges, œuvres dans lesquelles le sévillan Diego Velasquez complexifie ce genre pictural. Lorsqu’il représente une scène religieuse derrière une fête populaire dans "Le Christ dans la maison de Marthe et Marie", il reprend à son compte une pratique usitée par les peintres flamands du XVIe siècle.

La puissance visuelle du volet espagnol de la nature morte, épurée chez Juan Zurbaran dont on avait découvert la peinture d’une précision extraordinaire lors de l’expo consacrée à son père, en 2014 à Bozar, se fait beaucoup plus organique et chamarrée dans "Le rêve du chevalier" chez Pereda. Pourtant, elles sont chargées d’un sens symbolique morbide, celui du memento mori ou "désillusionnement du monde" en version espagnole. Mais parfois elles sont aussi de simples célébrations de la vie, notamment dans "Les vendeurs de fruits" de Jacinto Espinosa, en 1650.

EXPOSITION "Spanish Still Life" Note: 4/5 Commissaire: Angel Atirido Coproduction: Bozar & Musei Reali Torino

Le XVIIIe siècle s’avère beaucoup plus académique, dans son étude précise de la nature conçue comme objet d’étude, ce qui n’empêche pas quelques merveilles comme chez Luis Melendez ("Nature morte avec saumon, citron et trois récipients"), digne de Chardin dans ses jeux d’ombres et de lumière, organique et vivante plutôt que morte dans sa restitution. Plus intéressant que "La branche de cerisier", genre herbier, d’Espinos, ou la vaisselle de Lorente.

Francisco Goya effectue à son tour quelques brèves incursions dans la nature morte, peintes à Madrid durant l’invasion napoléonienne à l’aube du XIXe siècle. Deux d’entre elles sont montrées ici, dont un "Dindon mort" qui frappe par sa touche enlevée, violente et très éloignée de la minutie coutumière. Une allégorie de la violence à l’œuvre en dehors de l’atelier?

Gris et Picasso changent tout

La suite du XIXe est beaucoup plus mièvre, la nature morte se figeant dans l’académisme et le décoratif. Tout l’inverse chez Juan Gris ou Picasso qui en font un épicentre de la peinture moderne, subvertissant de manière récurrente la condition mimétique originelle du genre.

Dommage tout de même de ne montrer qu’une seule petite toile faiblarde de Juan Gris, le plus grand peintre cubiste selon Dali, contre trois de l’inévitable Pablo. Quant à l’illustre Salvador, il signe avec "Le morceau de liège" pour une fois une œuvre d’une sobriété, d’une épure à la Zurbaran, d’une morbidité retenue à la Borremans, tout à côté d’un Miro inhabituellement hideux.

La dernière salle de cette expo chronologique présente un panel des œuvres de la fin du siècle dernier, parmi lesquelles surnage celle de Fernando Zobel dont "La nature morte en rose" se veut évanescente, évaporée. Bref, légère et digeste. Heureusement, car arrivé en fin de parcours, le visiteur frôle l’indigestion de fleurs, de carne, de poissons, de fruits, de senteurs et d’odeurs… Preuve s’il en est que ces natures mortes laissent un souvenir toujours vivace.

"Spanish Still Life", jusqu’au 27/5, à Bozar.

