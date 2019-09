Emmanuel Van der Auwera | Tragédie fragmentée

Emmanuel Van der Auwera, exposé au Botanique, à la galerie Harlan Levey Projects et au Wiels interroge notre rapport à la réalité et aux drames collectifs.

Le Botanique et la galerie Harlan Levey projects accueillent simultanément des installations sonores de l’artiste Emmanuel Van der Auwera, qui participera également à l’exposition collective du Wiels, "Open skies". Trois lieux et trois projets différents qui pourtant communiquent, résonnent et font résonner de manière parfois abyssale les thèmes travaillés par l’artiste, à savoir les rapports entre représentation (notamment médiatique) et réalité, la digestion collective de la violence et les tentatives de participation à ce qui nous dépasse.

Résumer ces œuvres en quelques thèmes circonscrits risque néanmoins d’appauvrir la teneur du travail, sa grande complexité. Simultanément à l’apparente sobriété d’un écran en plexiglas flottant dans une salle immaculée de la galerie ixelloise Harlan Levey projects, l’artiste nous fait entrer dans un univers émotionnellement et politiquement complexe, parfois insaisissable. Cet univers, c’est celui de Periscope, une application "qui encourage le contact avec les anonymes. C’est une carte du monde, le monde dans un mouchoir de poche. J’ai zoomé pendant 1 an et 4 mois sur la zone de Miami", explique Van der Auwera, qui se dit très intéressé par ces technologies qui tentent de créer des connexions entre les humains et qui échouent bien souvent.

"Je trouve ce paradoxe particulièrement tragique", commente-t-il. L’artiste s’était rendu à Miami quelques semaines avant de commencer ce projet, notamment pour tirer avec une arme automatique, "car je m’intéressais au Active Shooter Drill, des simulations de school shooting dans les écoles, qui sont extrêmement violentes. Et je voulais voir ce que ça pouvait faire de tirer avec une arme automatique".

Triste coïncidence, quelques semaines plus tard (le 14 février 2018) a lieu le massacre en milieu scolaire de Parkland. Cette date fut le point de départ de "The death of K-9 Cigo", une grande collection d’images enregistrées sur Periscope de la zone de Miami, jusqu’à l’assassinat d’un chien policier, K-9 Cigo, pratiquement un an plus tard. "C’est à partir de l’histoire du chien policier que ma démarche a pris un sens nouveau. Ces deux événements face à face ont créé un nexus de sens." Le résultat est un montage d’une succession de scènes: un discours empli de solitude d’un homme qui assure qu’il ne sera jamais auteur d’un mass shooting, une voiture remplie d’armes lourdes, un coucher de soleil, un mémorial en feu, une commémoration des victimes (d’abord les élèves morts à Parkland, puis le chien policier) où l’agencement de leurs noms sur un t-shirt fait penser à un générique de film, l’hymne américain et Donald Trump en carton-pâte. Tout cela se succède et constitue peu à peu le vortex d’un drame qui s’intègre et se désintègre alternativement dans les actes et les paroles récoltés et montés par l’artiste.

Le spectateur pourrait être tenté de réduire le film à une critique de la société américaine et du problème des armes à feu. Pourtant quelque chose résiste toujours à cette interprétation. Sans doute déjà la diversité des témoignages Periscope mais également un sentiment que le montage, "le véritable travail artistique dans cette œuvre", nous procure. Un sentiment flou, celui de s’approcher sans cesse de la catastrophe puis d’en être éloigné, jusqu’à sentir que l’aspect apocalyptique de ces témoignages, même les plus anodins, révèlent que la catastrophe est déjà et toujours là, que nous assistons à un drame humain et civilisationnel.

Emmanuel Van der Auwera

Le sublime

Emmanuel Van der Auwera explique d’ailleurs que ce qui traverse son œuvre entière est avant tout "le sublime, ce qui est un peu trop grand pour être compris". Une phrase qui résonne également avec "The sky is on fire", l’installation dans laquelle l’artiste fait communiquer réalité virtuelle et physique en scannant les rues de Miami grâce à une application sur son smartphone tout en y posant un discours, récolté sur Periscope, d’un homme parlant de la fin du monde. Un spectacle instable, parcouru de failles et d’irrégularités, comme une carte qui embrasserait un territoire dans la douleur ou peut-être le contraire.

En effet, comme l’explique l’artiste, "on utilise des filtres pour interagir avec le monde et qui mettent le monde à distance, la carte finit par modeler le territoire, le monde a l’air de courir constamment après sa carte". Cette carte est d’une part celle que l’artiste fabrique dans les rues de Miami, celle sur laquelle il a zoomé sur Periscope pendant plus d’un an, mais c’est aussi une carte émotionnelle, collective, dans laquelle la réalité se fond à chaque événement massif. "On dirait que les événements arrivent pour se faire capturer. On est tous des agents dormants, il y a cette destinée de l’événement pour devenir image. L’événement veut devenir image. Le réel se chorégraphie pour devenir image", commente-t-il.

Cette chorégraphie se retrouve donc partout, orchestrée par tout le monde sur internet. L’homme qui parle au-dessus des images annonce fiévreux et prophétique: "We are temporary, but what we do is permanent", ce que l’on fait est à entendre au sens de ce qu’on laisse comme trace virtuelle. Une phrase qui fait écho au propos de Van der Auwera qui dit: "Peut-être, un jour, un anthropologue du futur découvrira une boîte noire et devra trouver les clés pour comprendre la multitude de choses qui s’y trouvent en témoignage de notre civilisation."