Eva Bester: "Léon Spilliaert et moi sommes frères de noir"

Chaque dimanche sur France Inter, elle présente "Remède à la mélancolie". Cherchant à guérir le spleen par l’art, Eva Bester publie un petit livre au sujet du peintre belge Léon Spilliaert, son "frère de noir", à l’occasion de la grande expo que lui consacre le Musée d'Orsay.

Au XVIIe siècle, un obscur auteur anglais du nom de Robert Burton entreprend de rédiger une «Anatomie de la mélancolie». Il a pour ambition de réaliser une véritable étude scientifique mais, en vérité, il écrit ce livre pour se guérir d'un mal étrange dont il se croit affecté: «J'écris sur la mélancolie en m'évertuant à éviter la mélancolie». Si Robert Burton avait vécu aujourd’hui, il se serait sans doute retrouvé face à Eva Bester dans un studio de radio.

Depuis sept ans, chaque dimanche matin, Eva Bester présente «Remède à la mélancolie» sur France Inter, qui rassemble près de deux millions d’auditeurs. À des personnalités de tous horizons, elle pose cette question à la fois si simple et si difficile, si douce et si puissante: que faire pour se guérir du «vague à l’âme»? Qu’est-ce qui peut faire obstacle à la mélancolie? Existe-t-il une manière de vaincre ce qu’on appelle, familièrement, le «bourdon» ou le «cafard»? Ce que la médecine nomme, froidement, la dépression et à laquelle Baudelaire a donné le si beau nom de «spleen»?

Livre et émissions ∙ Son livre. Eva Bester, «Léon Spilliaert, Œuvre au noir (Ostende 1881 - Bruxelles 1946)». Autrement, 112p., 12 euros. ∙ Sur Musiq3 (RTBF). Ce samedi 10 octobre 2020, à 11 heures, Eva Bester sera au micro de Pascale Seys dans «La Couleur des idées» sur Musiq3 (puis en podcast sur Auvio). ∙ Sur France Inter. Eva Bester anime "Remède à la mélancolie" tous les dimanches, à 10 heures.

La mélancolie possède cette drôle de propriété d’être une tristesse sans cause apparente, un mal de vivre, passager ou permanent, dont les romantiques ont fait leur miel et dont les nostalgiques souffrent plus particulièrement. La force d’Eva Bester est d’avoir compris que, d’une manière ou d’une autre, à des degrés divers, personne n’échappe à ce sentiment. Si beaucoup de choses peuvent nous plonger dans cet état, de nombreuses peuvent également nous en sortir: existe-t-il une manière de faire de ce mal de vivre une raison de vivre, de se réjouir?

«C’est quand même mieux d'être triste devant une plage à Ostende que devant un McDonald’s.» Eva Bester Journaliste à France Inter

Qu’il s’agisse de livres, de musiques, de films, toutes les recettes et tous les antidotes sont bon à prendre. On raconte, par exemple, que le poète Lord Byron, grand amateur de vin, est à l’origine du nom de «Chasse-Spleen»: «Ce vin n’a pas son pareil pour chasser les idées noires», disait-il. «Toutes les définitions de la mélancolie sont subjectives», dit-elle. «J’aime bien celle de Diderot dans l’Encyclopédie: la mélancolie est le sentiment habituel de notre imperfection.»

Elle ajoute: «La mélancolie est une façon de vivre le monde». Pas question donc de s’en débarrasser. Il faut vivre avec, la tempérer, se consoler à l’occasion, chercher des baumes. Pour les plus adroits, il est même possible d’en user comme d’une glaise magique. Car en elle résident des promesses de joies futures, des plaisirs inattendus, des instants de poésie pure.

Exquises incongruités

Eva Bester préfère au poids du réel la fuite dans l’imaginaire. Dotée d’une culture très solide qui part dans tous les sens (son intérêt pour les samouraïs côtoie son goût pour les chiens et pour les classiques de la littérature), elle sonde les méandres de la sensibilité à la recherche d’exquises incongruités. Sa passion communicative pour l’art et la culture est animée par ce désir, dit-elle, d’être une «éternelle étudiante».

Elle qui a longtemps plongé son nez dans les archives lorsqu’elle était stagiaire à la radio avoue ne pas se sentir à l’aise avec les temps présents: «L’urgence me met mal à l’aise. Le mot buzz me dégoute.» L’attrait pour le noir et la mélancolie, chez elle, prend des aspects fantasques, confine au surréalisme, tout en relevant de la modestie et de la pudeur. Son spleen arbore toujours un sourire un coin. Evoquer l’intime, mais sans le donner en pâture, voilà son intention: «Quand je reçois des gens dans mon émission, je ne suis jamais impudique. Mon talent, c’est le bavardage et la curiosité. Ma spécialité, c’est de m’éparpiller.»

Vue en plein écran "La buveuse d'absinthe", de Léon Spilliaert (1907). ©© Studio Philippe de Formanoir

Est-ce la curiosité qui l’a conduite à rencontrer l’œuvre de Léon Spilliaert, lui qui a fait de son mal de vivre et de ses angoisses la matière brute de ses œuvres crépusculaires, lui qui incarne ce charme étrange de la noirceur lorsqu’elle parvient, de manière énigmatique, à se transformer en art? «Spilliaert et moi sommes frères de noir. Ce qui nous différencie, c’est qu’il a du talent, une œuvre et une moustache.»

«Spilliaert et moi sommes frères de noir. Ce qui nous différencie, c’est qu’il a du talent, une œuvre et une moustache.» Eva Bester Journaliste à France Inter

«Je ne me souviens pas de me première rencontre avec l’œuvre de Spilliaert», déclare-t-elle. Ce qui est certain, écrit-elle, c’est que «plus je l’ai connu, plus je l’ai aimé.» Son portrait du peintre belge est aussi, en creux, un autoportrait. Lorsqu'elle évoque son parcours, Spilliaert est toujours là, en filigrane: «J’ai longtemps vécu dans de petits appartements dans la banlieue de Paris. C’est quand même mieux d’être triste devant un bord de plage à Ostende que devant un McDonald’s.»

Elle qui aime les détails et les imprévus, les détours et les rencontres improbables, pense, par exemple, que «Spilliaert aurait pu être le décorateur des films de Tim Burton». Sur la digue d’Ostende, on la devine contemplant les enfilades d’immeubles modernes «plutôt laids» et les «ravissantes villas Belle Époque», mais aussi «les gros touristes en short saumon». On l’imagine se promener ensuite sur la plage à la recherche des spectres de Spilliaert, passer rapidement par l’estacade et s’assoir sur un banc pour regarder la mer venir et repartir. Comme la mélancolie, peut-être.

Exposition Spilliaert au Musée d'Orsay Si la pandémie avait mis brutalement fin à la première exposition de l'œuvre de Spilliaert au Royaume-Uni, à la Royal Academy of Arts de Londres (>relire l'article de L'Echo), il est possible de se rattraper en allant voir son escale parisienne qui se tiendra à Orsay à partir du 13 octobre. Cette exposition, «Léon Spilliaert, lumière et solitude», la première en France depuis près de 40 ans, se concentrera sur les années 1900 à 1919, les plus intenses de Spilliaert, et présentera ses œuvres les plus radicales, avec la complicité d’Anne Adriaens-Pannier, conservatrice honoraire des Musées royaux des beaux-arts de Bruxelles. Spilliaert est d’abord un peintre du Nord: les ciels bas de Brel, le vent froid, et ce gris qui imprègne les paysages, se mêlant quelques fois au bleu discret de la mer. Peintre de l’angoisse existentielle et des tourments physiques (il souffrait de maux d’estomac et d’insomnie), il estimait qu’«il n’ y a que la vie intérieure qui compte». À la fois symbolistes et expressionnistes, peut-être déjà abstraites, ses toiles portent en elles le mystère de la déréliction et relèvent du fantastique. Entre Poe et Lovecraft Dans l’univers d’épouvante de Spilliaert, on retrouve Poe et Lovecraft. Ses autoportraits font froid dans le dos. Dans ces ténèbres, des présences incertaines côtoient des ombres menaçantes. Le noir est toujours élégant chez lui car, comme d’autres à la même époque, il a appris à cultiver la part nocturne de l’âme humaine pour en extraire des réjouissances secrètes: «Dominée par le symbolisme, la fin du XIX siècle glorifie un spleen, qui n’est pas dénué de volupté», écrit Eva Bester. D’où cette lumière étonnante qui semble naître au cœur même de ses plus sombres marines. Le père de Spilliaert était le parfumeur officiel de la Cour. On imagine sans peine le jeune Léon s’enivrant des senteurs et des parfums alentour. Dans ces toiles où règne un effroi sublime, tout se dilue et s’évapore: le monde ressemble à un flacon de parfum renversé. L’encre de Chine, dont il maîtrise à merveille la technique, contribue à accentuer ce sentiment d’évanescence. Enfin, Spilliaert c’est aussi une ville: Ostende. Permeke et Ensor viennent aussi de là-bas. «Ostende est une ville picturale à l’élégance délétère», écrit encore Eva Bester. C’est aussi dans cette ville que se réfugie, au début des années 80, le chanteur de soul Marvin Gaye. À Ostende, les fantômes ne manquent pas. >Du 13 octobre au 10 janvier, à Paris, au Musée d'Orsay.

Clique Talk Eva Bester, tête à tête anti-spleen - CLIQUE TV

Vue en plein écran "La buveuse d'absinthe" de Léon Spilliaert (1907). ©Léon Spilliaert/Sotheby's