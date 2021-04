Expérience hypnotique à l'Atomium

L’Atomium, prouesse architecturale belge, se mue en symbole numérique. Le parcours visuel et auditif de Visual System invite à une expérience hypnotique qui se joue de l’antinomie entre l’édifice métallique de l’Expo 58 et le cheminement intérieur. Les matières visuelles et sonores de l’installation se répondent en quatre étapes: montée dans l’escalator, déambulation dans un labyrinthe symbolique à l’étage et au dôme supérieur avant une dernière volée d’escalier. Un chant choral de vers entremêlés habite ce parcours initiatique. À l’issue de cette expérience, le film du making of dévoile l’âme architecturale du projet.