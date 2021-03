Fin-de-Siècle contre Old Masters?

La pandémie exacerbe les coupes budgétaires fédérales depuis 2011 et les mesures Covid accaparent du personnel. Or, depuis 2019, le Musée a perdu 35 agents, CDD et retraites non compensés limitant l’accès aux collections. Après le premier confinement, les salles Old Masters (Rubens, Brueghel) ont rouvert en mai, puis le musée Magritte en juillet. Le Musée Fin-de-Siècle, plus de 400 œuvres (Ensor, Khnopff, Spilliaert, Gauguin, Rodin, Seurat) est resté fermé.