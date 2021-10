Goya, Varda, Fresnoy, Picasso, Jawlensky... à 100 km de Bruxelles!

L'installation "They Dream In My Bones" de Faye Formisano.

En plus du Fresnoy, qui présente l'élite de ses étudiants, et de l’Institut de la Photographie de Lille, le Nord de la France regorge d’expositions excitantes cet automne. C’est tout près, allez-y!

Nous entrons avec Olivier Kaeppelin, qui dirigea le Palais de Tokyo (Paris) et la Fondation Maeght (Saint-Paul de Vence) dans ce que nous appelons «la diagonale du rêve», qui nous mène d’installation en installation dans la grande nef obscure et industrieuse du Studio du Fresnoy, établissement supérieur d'enseignement artistique qui concentre la fine fleur internationale de la création audiovisuelle et numérique.

Pour le commissaire, l’exercice consiste à trouver «le flux sanguin qui circule entre ces œuvres», créations des étudiants du Studio, de cinq artistes-professeurs et d’une artiste invitée, Laure Prouvost. «Je m’attendais de leur part à des expressions idéologiques dans l’air du temps, écologie, Black Lives Matter, que sais-je… Aucunement. Ils sont en débat avec la société, mais leur réponse passe par le rêve.»

Kaeppelin a aussitôt pensé à ce chef-d’œuvre du cinéma, l’unique film réalisé en 1955 par l’acteur anglais Charles Laughton, «La nuit du chasseur», avec Robert Mitchum et Shelley Winters. «J’ai songé à la séquence nocturne où les enfants échappent au meurtrier de leur mère en barque sur la rivière. Tout à coup, l’échelle du monde change, les enfants, le lièvre, le hibou, etc., sont de la même taille que la lune. J’ai donc proposé aux étudiants de travailler sur cette transparence des règnes par le rêve, en leur soumettant cette réflexion de Buñuel et de son scénariste Jean-Claude Carrrière: «Le rêve, notre seule arme contre le temps».

PANORAMA 23 ...PAR LE RÊVE... | FRANCE 3 Nord JT 24/09/21

La moelle de l’identité

C’est un rêve en quatre temps (Un Corps qui bouge, La Terre et le Ciel, Rire et Rêver, L’insaisissable peau) qui passe du face-à-face avec le corps au regard qui se lève de la terre au ciel, puis à la limite du perceptible et vers l’abstraction au-delà des sens.

Tout débute par Isabella Hin, avec son film «Fight or Flight» (la lutte ou la fuite), rideau de lumière aérienne et liquide où deux corps (vivants ou morts?) se séparent et fusionnent en suspension-immersion. Dans ce même temps, «They dream in my bones, ou Insemnopedy» (Faye Formisano), prodigieuse installation-fiction, raconte l'histoire de Roderick Norman, fondateur de la science onirogénétique, qui extrait les rêves d’un squelette inconnu, la moelle de l’identité.

«Je m’attendais de leur part à des expressions idéologiques dans l’air du temps, écologie, Black Lives Matter, que sais-je… Aucunement. Ils sont en débat avec la société, mais leur réponse passe par le rêve.» Olivier Kaeppelin Commissaire de l'exposition

Dans le second temps, «La terre et le Ciel», Guillaume Barth, propose «Crocus Sativus, fleur du bonheur», pousse de l’image d’une fleur de safran, en trois cercles connexes: le mouvement giratoire de la fleur, le cercle du tapis au-dessus duquel elle flotte, et le champ de la musique. (Cette installation sera également à voir au KIKK, du 4 au 7 novembre, à Namur)

Avec «Anba Té, Adan Kó», Magalie Mobetie dresse, elle, un arbre à palabres, entouré de bancs d’où les parleurs sont absents: leurs visages en sont les feuilles opalescentes, autant de miroirs de leur mémoire.

Troisième temps, «Rire et Rêver»: avec «Monument aux arbres tombés», le Slovène Gregor Božič, inspiré par les fractals du mathématicien Benoît Mandelbrot, place le spectateur sur un court de basket en lignes lumineuses, cadre de jeu qui efface et remplace les arbres.

Enfin, quatrième temps, «L’Insaisissable peau», avec les «dimensions mentales de l’univers»: le film «État du langage» (Lefebvre Zisswiller) fait du langage une substance transparente traversable. La matière-langage, magma ou formes solides et creuses, réalise avec l’intelligence artificielle, à partir de la voix parlée ou chantée, les potentiels plastiques du sonore et du visuel.

Septante œuvres d’art brut de diverses collections éclairent le «rapport magique aux éléments et forces naturelles» de ces travaux. Au Fresnoy, la magie est en effet une seconde nature.

>> «Panorama 23», jusqu’au 31/12, au Fresnoy (Tourcoing): www.lefresnoy.net

Vue en plein écran "Sel" d'Agnès Varda (1951). ©Succession Agnès Varda Collection Rosalie Varda

À Lille, 10 expositions à l’Institut pour la Photographie, avant fermeture pour transformation.

L’histoire de l’Institut pour la photographie s’inscrit dans le siècle: demeure léguée en 1912 par un industriel fortuné, bienfaisant et collectionneur, école de «commerce et d’industrie» pour jeunes filles en 1920, imprimerie de la Résistance en 1944, lycée technique en 1970, le lieu est dédié à la photo en 2017, adossé aux Rencontres d’Arles. En 2023, les locaux céderont la place à une construction neuve, et seul l’hôtel particulier subsistera.

Ici, quatre ensembles ressortent: le triplé Bettina Rheims, le livre photographique, la cinéaste Agnès Varda une scénographie de l’œuvre de Pierre Zucca.

Bettina Rheims offre trois temps de son existence photographique. «La Chapelle», installation-collage de ses photos de mode pour Details (1994-1997), dans le Los Angeles hédoniste extrême que révèle Matthew Stokoe dans son roman «High Life» (2002). «Rose, c’est Paris» (2010) met en scène le fantasme érotique privé dans l’espace public, avec la mise en partition de l’essayiste Serge Bramly. Les «Détenues» (2014) invitent à un face-à-face déchirant, poignant, sans détour, avec cinquante portraits de femmes des prisons françaises, ponctuées de leurs paroles, dans des boîtes métalliques.

En 2020, le collectionneur Lucien Birgé donnait à l’Institut 2.053 de ses 25.000 ouvrages. Parmi ces livres, des jalons de l’histoire photographique: le «Paris mortel» du futur cinéaste hollandais Johan van der Keuken (1963); le livre précurseur, «Someday, somewhere» (1958) du Japonais Ishimoto Yasuhiro, qui introduit l’individualisme américain dans sa vision de l’urbanité nippone, ou l’onirisme de Kikuji Kawada, avec Chizu, parabole de la bombe parue vingt ans jour pour jour après Hiroshima.

Agnès Varda

De grands cinéastes ont débuté photographe: Stanley Kubrick vendit ses clichés au magazine Look. L’Ixelloise devenue parisienne Agnès Varda inaugurait le 1er juin 1954 sa première exposition, où l’on décèle, dans son portrait d’un robinet ou d’une pomme de terre, la patience qu’elle mettra au cinéma à rechercher l’insolite de l’ordinaire.

Dans son portrait d’un robinet ou d’une pomme de terre, Agnès Varda recherche l’insolite de l’ordinaire.

Aurélien Froment scénographie Pierre Zucca, photographe de plateau (auteur de ces clichés recréés, absents du film), qui publiait en 1970 chez Eric Losfeld, (éditeur de Sade) «La monnaie vivante»: textes et dessins du philosophe Pierre Klossowski, photos érotiques de Berthe, femme du philosophe, par Zucca, autour du renoncement à la propriété du corps. Ce qui résume, en un sens, l’acte photographique.

>> «Perspectives», jusqu’au 5/12, à l’Institut de la Photographie de Lille: www.institut-photo.com

Vue en plein écran Pablo Picasso (1881-1973), peintre espagnol, dans son atelier, à Vallauris. ©Roger-Viollet / Belga Image

Picasso, Goya, Jawlensky «Les Louvre(s) de Picasso»

Au Louvre-Lens, jusqu’au 31 janvier À une heure de Bruxelles, avec 450 œuvres et documents mêlant peintures, sculptures, céramiques, dessins, gravures, photographies et archives, jusqu’au 31 janvier, l’espace merveilleux du Louvre-Lens rouvre la somptueuse conversation entre Picasso et le Louvre, de sa première visite en 1900 à l’épilogue de la triomphale exposition de 1971 dans la Grande Galerie, deux ans avant la mort de l’Ogre de Vallauris. www.louvrelens.fr «Expérience Goya»

Jusqu’au 14 février au Palais

des Beaux-Arts de Lille Le PBA de Lille propose plus de 80 œuvres, dont la moitié du maître espagnol, expérience immersive, esthétique et sensorielle au cœur de l’acte créateur. «Expérience Goya» se penche sur deux chefs-d’œuvre énigmatiques du PBA, «Les Vieilles (Le Temps)» et «Les Jeunes (La Lettre)», qui n’ont pas révélé tous leurs secrets. L’exposition explore aussi la postérité de Goya: de Manet à Ensor, Dali, mais aussi Cartier-Bresson, Fellini, Guillermo del Toro. www.pba.lille.fr Jawlensky à la Piscine (Roubaix)

Du 6 novembre 2021 au 6 février 2022 La Piscine, à Roubaix, marque ses vingt ans avec Alexej von Jawlensky (1864-1941), ce « Russe de Munich » (comme Kandinzky), nourri de fauvisme, qui fut de la fameuse exposition du «Valet de Carreau» à Moscou en 1910. L’un des premiers à recourir au principe des séries, il recompose le motif du visage jusqu’à l’abstraction. Grâce à des prêts internationaux, cette première rétrospective française l’associe à des œuvres d’artistes auxquels il fut lié : Matisse, Kandinsky, Klee… www.roubaix-lapiscine.com