Grâce à "Endless Express", l'art sort des rails

Avec le parcours d’art "Endless Express", 8 artistes sont invitées par Europalia à s'exprimer sans mesure, en suivant le plus long trajet ferroviaire du pays…

Parmi les très nombreuses initiatives mises en place par Europalia dans le cadre de leur édition consacrée aux trains "Trains & Tracks", il en est une qui mérite toute notre attention, par son ampleur: 229 kilomètres! Mais pas seulement par son ampleur kilométrique, également par son ambition artistique. L'idée de la curatrice Caroline Dumalin est simple: émailler le parcours IC 01 – le plus long de Belgique – avec des œuvres de 8 artistes contemporaines, 8 femmes à qui on a demandé de porter un regard sur aujourd'hui, mais par le biais du train, du mouvement, de la vitesse, du voyage.

Europalia Différents lieux, le long de la ligne de chemin de fer Eupen-Ostende. Du 23/10/21 au 13/02/22. ***

Les points de vue sont très différents, mais se veulent interpellants. Parfois purement sonore, mais situé dans le lieu emblématique qu'est le salon royal de la gare Centrale (Inas Halabi)… Parfois extérieur, métallique et sculptural (Laure Prouvost, à la gare du Midi)… Parfois intérieur et multiforme en jouant sur la notion de maquette (Marina Pinsky à la gare du Nord)… Parfois hyper coloré, foisonnant et jouant sur la transparence (Che Go Eun à Bruges et à Louvain)…

Les travaux rassemblent un faisceau de regards souvent jeunes, toujours féminins ("pour un peu changer ! et parce que ce sont de grandes artistes…" nous confie la curatrice), des plasticiennes qui ont souvent intégré la notion de voyage à leur propre parcours de vie personnel. Alors, compostons notre ticket et… suivons la voie.

1. Sophie Nys

Quelque part dans le paysage entre Eupen et Welkenraedt, 42 drapeaux métalliques interpellent les passagers. Des fanions blancs, comme pour une fête foraine au milieu des champs. Mais les drapeaux sont en berne, en signe de deuil, hommage aux victimes des inondations qui ont frappé la région à l'été 2021. Le titre, en allemand ("Zuweilen, suseiten, immer") est une allusion à la description faite par Victor Hugo de la vallée de la Vesdre: "quelques fois un ravin, souvent un jardin, toujours un paradis."

2. Chloé Malcotti

À la gare de Verviers, avec "Another Town, Another Train", la Française Chloé Malcotti, installée à Bruxelles, nous propose une installation vidéographique développée avec des enfants de différentes écoles de Seraing. L'idée est d’explorer le passé industriel d'une population, tout en jouant sur l'imaginaire, et donc l'imagination débridée des enfants.

3. Che Go Eun

"Machinalia" (Louvain et Bruges): c'est le titre de la double installation signée par la Coréenne du Sud Che Go Eun, qui vit et travaille à Anvers. Une œuvre protéiforme, hyper colorée, et qui intègre toute une série de figures allégoriques ou mythologiques entremêlées, le tout apposé sur les espaces vitrés d'une salle d'attente à même le quai. Les sources d’inspiration de Che Go Eun? Elle confie s'être plongée dans les bibliothèques et les musées des villes où s'inscrit son travail (aussi bien Bruges que Louvain), afin de voir quels récits, quelles images pourraient l'inspirer. Et ça a marché, à en juger par le passionnant foisonnement qui caractérise ses œuvres.

Les passagers sont invités à entrer directement en contact avec cette proposition, par le jeu des transparences, mais aussi par le caractère ludique donné par la multitude des détails. Cet "Endless Express" ne propose donc pas seulement un kaléidoscope de regards croisés sur le thème du train: c'est également, par le jeu des arborescences, un portrait-projection de notre Belgique, et de ce qu'elle peut inspirer à une génération de jeunes artistes.

4. Marina Pinsky

Que se cache-t-il derrière cette immense porte au sommet de l'escalier du grand hall de la gare du Nord à Bruxelles? Cette porte sur le linteau de laquelle il est écrit "Musée" - mais où l'on se doute qu'il n'y a plus guère de musée? "Endless Express" fait mentir nos craintes: c'est là que Marina Pinsky a rassemblé tout un savant bric-à-brac récupéré, et qu'elle lui a donné du sens en le disposant à sa manière, sous le titre de "Circuit". L'idée est clairement de jouer sur la notion du train électrique avec lequel on s'amuse quand on est enfant, mais ici dans une version beaucoup plus grande. Les maquettes se répondent et se complètent, sans soucis d'échelle bien entendu. Trains, rails, gares, maisons d'architectes de différentes époques se rencontrent et s'entrechoquent, dont certaines empruntées à l'Expo universelle de 1958, où à l'ancien musée Train World, aujourd'hui déplacé à la gare de Schaerbeek.

5. Tapta

La sculpture "Esprit Ouvert" (1997), signée par l’artiste polonaise Tapta et visible à quelques encablures de la gare du Nord, a été incluse au parcours. Seule œuvre d'une artiste appartenant à une autre génération (naissance en 1926), elle frappe pourtant par sa modernité, son mouvement – malgré son caractère imposant et sa matière métallique. Une manière également de souligner l'influence de cette ancienne professeure de la Cambre sur les générations suivantes?

6. Inas Halabi

"Hopscotch" est une œuvre totale: à la fois parcours, histoire, expérience sonore et invitation au voyage. Le visiteur est encouragé, dans un premier temps, à franchir une véritable porte spatio-temporelle. Alors qu'il déambule à travers les couloirs et les halls de la gare Centrale, une porte est poussée et le voici qui pénètre dans un espace soudain hyper calme, luxueux, et totalement vide.

Ce qui ressemble à la fois à un bunker (vu l'absence de fenêtre et le caractère labyrinthique) et à l'antre d'un méchant de James Bond, est en fait le salon royal. Il en existait dans chaque grande gare bruxelloise, histoire d'assurer la privauté de la famille royale entre deux trains ou lors des mondanités protocolaires. Celle-ci n'a été visitée qu'une seule fois par les suzerains (le roi Baudouin en l'occurrence), lors de l'inauguration en 1952. De style pourtant clairement Art Déco, le salon propose une large banquette de cuir, une salle à manger en cuir blanc, et une grande salle d'eau avec mosaïque et miroir.

C'est là qu'Inas Halabi, Palestinienne originaire de Jérusalem installée aujourd’hui à Amsterdam, nous propose de nous asseoir et d'écouter, afin de laisser défiler le "film mental" qu'elle nous a patiemment concocté. "Hopscotch", inspiré du titre du roman de Julio Cortazar (en français "Marelle", un roman-somme éclaté qui voyage à travers les continents), nous emmène à Ollen (province d’Anvers) et à Shinkolobwe, en République Démocratique du Congo. Le lien? Le train bien sûr, mais aussi l'uranium. À Ollen, on le traite, à Shinkolobwe on l'extrayait du sol jusqu'en 2004, au péril de sa vie. L'installation questionne dans de multiples directions: colonialisme bien sûr, mais aussi cette hyper industrialisation vorace, dont le train fut le fer de lance.

Dans l'espace hautement symbolique de ce salon où les emblèmes royaux sont légion, les voix venues d'Afrique prennent une place particulièrement forte et symbolique. Une véritable hypnose s'installe grâce au rythme envoûtant: l'artiste a prévu 7 chapitres, qui peuvent s'écouter dans n'importe quel ordre, et pour la durée souhaitée (avec ici un maximum de 30 minutes pour laisser la place à d'autres heureux visiteurs).

7. Laure Prouvost

À la gare du Midi, l'artiste française installée longtemps à Londres, et dorénavant à Molenbeek, s'est octroyée le sommet d'une longue colonne d'acier. Là, telle la cigogne qui fait son nid, elle a déposé non pas un œuf, mais une girouette géante en étain, de forme humaine. Enfin, pas si humaine que cela à y regarder de plus près. Cette sirène connectée (on aperçoit une prise électrique qui dépasse) porte un nom en forme de comptine, partiellement visible au sommet de l'édifice: "In your own time, tingalong, tingalong, Who's been here since I've been gone?". Interview en encadré.

Trois questions à… Laure Prouvost Laure Prouvost est restée connue en Belgique notamment pour son immense poulpe échoué dans les sables de la plage de La Panne. Et à travers le monde pour avoir représenté la France à la Biennale de Venise en 2019 avec "Vois ce bleu profond te fondre". Interview. Comment tout a commencé? J'ai été approchée par Caroline Dumalin, la curatrice. On a cherché un lieu, puis on a trouvé ce pylône électrique proche de la gare et de la tour du Midi. On voulait un signal qui connecte les voyageurs, le passage, la foule, qui puisse aussi incarner le passage du temps, uniformisé par l’apparition du train. Au départ je voulais travailler sur une horloge, et puis je suis passée à cette idée de girouette. L'idée de se laisser diriger par la météo, les éléments qui pourraient nous redonner des directions de vie. Ce n'est pas seulement une girouette, il y a cette créature mixte, ambivalente, qui nous met face à notre futur… L'idée derrière, c'est ce caractère hybride qu'on devra peut-être prendre, revenir à la nature, migrer avec les flots, les oiseaux, les animaux. J'aime beaucoup ce personnage entre deux, qui nous dirige en nous montrant avec sa belle paire de seins la direction à prendre! Est-ce que le futur sera plus féminin? Prendra-t-il une direction plus douce? Il y a une dimension d'humour aussi, avec ces jambes en queue de poisson et cette prise électrique qui lui sort des fesses – car on aura besoin de toute l'énergie disponible. C'est utopique et dystopique à la fois: quel sera le futur? Techniquement, c'était très intéressant pour moi, car c'était de la vraie dinanderie traditionnelle, j'ai travaillé à Dinant avec des gens qui rénovent beaucoup de vraies girouettes parfois très anciennes. Eux semblaient intéressés par une démarche plus contemporaine. La base est en cuivre, l’extérieur est en étain. Est-ce que cette créature est la cousine de la pieuvre de La Panne? Oui, il y a un lien. À La Panne, c'était plus une nature moribonde, une question sur la survie. L'une est très légère, l'autre très lourde. Ma pieuvre géante est fatiguée par la mer polluée, elle brandit un drapeau, elle en a trop vu. Ma girouette est plus légère, elle flotte, elle est plus optimiste. Elle bouge, elle invite à la suivre. Est-ce qu'on peut être des oiseaux, sans frontière? Est-ce qu'on le doit? Est-ce que la migration sera un jour obligatoire pour tous?

8. Flaka Haliti

C'est la première fois que cette Kossovar installée à Munich est exposée en Belgique. À la gare d'Ostende, elle nous propose "If I Want to Go Home Will Robots Send Me Somewhere Else?", un immense panneau d'acier ondulé découpé par des lettres qui laissent alors contempler le paysage. L'artiste s'est faite une spécialité de l'exploration de la "post-humanité numérique, non sans un certain sens de l'humour.