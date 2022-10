Honneur aux femmes à la Fondation A

Avec "Regards de femmes", la Fondation A présente, pour son dixième anniversaire, dix-neuf femmes photographes tirées de la collection de la créatrice de la Fondation, Astrid Ullens de Schooten Whettnall. Des artistes engagées n'hésitant pas à s'attaquer aux conventions et témoins de multiples formes d’injustice sociale. Un ensemble remarquable de près de 160 photographies de petit format, principalement en noir et blanc, dont la commissaire est Béatrice Andrieux.