Tout artiste digne de ce nom est un transformateur. Avec l’Allemand Thomas Demand, le monde change d’échelle.

Avec cette rétrospective, le Musée M présente ses majestueuses Model Studies, variations sur sa relation à l’architecture. Ces modèles, ou maquettes, sont «un instrument destiné à restituer une complexité filtrée». Elles emboîtent les degrés de réalité comme des matriochkas. Avec son premier «Model» (2000), photo d’un modèle à l’échelle représentant un autre modèle pour l’Exposition universelle de Hanovre, Demand transposait un outil de propagande du IIIe Reich à l’Exposition universelle de 1937, conçu par le démiurge Speer, architecte des grands travaux du Reich, puis ministre de l’Armement. Demand est aussi un destructeur, puisqu’il ne reste de la plupart de ses modèles que les photos.

Expo ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ Thomas Demand: «House of Card» Musée M, Leuven, jusqu’au 18 avril 2021.

Féru de visites et résidences auprès de grands architectes ou de leurs archives, il revient en deux séries sur ces maquettes. Model Studies II (2015) est le fruit de ses visites chez SANAA, bureau d’architecture tokyoïte du tandem Sejima-Nishizawa, lauréats du prix Pritzker d’architecture en 2010. C’est dans leur bureau de Koto City, baie de Tokyo, à deux pas du parc Wakasu qu’il a photographié cette série. Dans un archipel où les édifices doivent avoir la ductilité d’absorber les ondes sismiques, Demand a prélevé ces amples images de cartons et papiers d’une multitude de nuances de blancs découpés pour offrir à notre regard une «House of Card» (le titre de l’exposition), que le français traduit par «château de cartes», formule censée désigner un projet chimérique, des plans sur la comète, un édifice illusoire prompt à s’écrouler. Chez Demand, c’est plus exactement une maison de carton et sa réplique photographique.

Dans "Model Studies IV", les couleurs de cette bibliothèque de patrons suspendus verticalement forment une opposition à la rigueur blanche nippone.

Reliques et clou tenace

Avec sa quatrième et récente série Model Studies IV, il est allé photographier non des découpages architecturaux, mais les patrons préparatoires des coupes d’étoffe du couturier français Azzedine Alaïa, né à Tunis et mort à Paris. Les couleurs de cette bibliothèque de patrons suspendus verticalement forment une opposition à la rigueur blanche nippone. Le détail photographique restitue les marques du travail: empreintes de doigts, pliures, perforations, frisures et déchirures. Conservés dans un entrepôt avec le statut de reliques et de modèles, ces patrons inspirent les disciples du couturier.

Thomas Demand est d’abord et enfin architecte. Après avoir longtemps extrait des images des architectures des autres, il a créé en 2020 un complexe de pavillons pour Kvadrat, entreprise textile, au Danemark. Ces trois constructions (une feuille de papier plié, une assiette, un chapeau en papier) en cours sont ici à l’état d’esquisses et de maquette en carton et en plâtre.

Enfin, une maisonnette est reconstruite, la «Nagelhaus» déjà montrée à la Biennale de Venise 2010. Ses habitants, en 2007, refusaient de quitter ce logement de Chongqing (Chine) face à l’assaut des promoteurs. Avec cette installation, Demand recompose la maison et son histoire dans les médias et la société chinoise.