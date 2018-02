Hugo Claus, honte d'exister, flamboyance de vivre

Dix ans déjà que le poète/dramaturge/cinéaste/alcoolique/génie (biffer les mentions inutiles) a tiré l’échelle pour faire la nique à Alzheimer. Bozar a demandé à Marc Didden de nous concocter une expo, qui se veut comme un collage où le fantôme d’Hugo Claus serait content de venir traîner ses guêtres.

"On reconnaît le bonheur au bruit qu’il fait quand il s’en va" a dit Prévert. Il en va de même d’Hugo Claus. Dix ans que la Belgique ne résonne plus de nouvelles pièces, de films, de commentaires, de romans, de recueils. Pourtant, Hugo Claus est partout. Joué. Evoqué. Régurgité. A commencer par le cinéma où ses enfants naturels revisitent la Flandre ambiguë si chère à son cœur: Felix van Groeningen ("La Merditude des choses"), Michaël Raskam ("Rundskop")…

Vue en plein écran ©Nederlands Fotomuseum © Ed van der Elsken

Dix ans, c’est aussi l’heure des bilans, car notre époque aime les étiquettes faciles qui créeront le buzz. On se retourne et on se demande: "Et si Belge le plus passionnant de tous les temps, c’était lui?" Pas Brel, pas Simenon, pas Magritte, pas même Jan Fabre. Lui, le trublion, l’inclassable, le diamant brut, l’enfant terrible. Celui qui a été longtemps pressenti pour le Nobel - qu’il aurait refusé sans doute dans un rire sardonique – apparaît, avec le recul, dans toute sa stature. Sept films. Seize pièces de théâtre. Des dizaines de nouvelles. Une quinzaine de scénarios. Autant de romans, dont l’incontournable "Chagrin des Belges".

C’est une expo comme il l’aurait voulue, comme il l’aurait aimée: sans faux-semblants, sans mensonges, sans la pose intellectuelle qui s’installe quand on vénère les artistes morts. Une expo pleine de mots et d’images, comme un grenier, comme un carton éventré par le bas, répandu parce qu’un peu trop lourd; une expo pleine de choses disparates qui, sans se vouloir essentielles, racontent tout.

Marc Didden, collègue, copain, réalisateur comme lui, a rassemblé des amis, des ex, des témoignages, des tableaux, des tickets de restaurant, des hommages, des manuscrits, des films, des projets, des instants. Alechinsky côtoie les planches contact des filles dénudées qui créèrent le scandale de Masscheroen, à Knokke en 68. Et pourquoi pas?

Un double portrait se profile: celui d’un homme, et celui d’une certaine Belgique. Les lieux qu’il a aimés, les amitiés, les femmes, l’inspiration. Tout cela se mêle à son terroir, sa Flandre adorée/détestée, cette "terre flamande qui m’amuse énormément et où je m’ennuie profondément". Apparaît un artiste joueur, le contraire de ceux qui "se fixent sur un sillon et tentent de s’y trouver eux-mêmes". Claus se sait un peu folâtre. Son âme, si elle existe, il lui faut la chercher "toujours ailleurs, quelque part". C’est pourquoi chez lui tout reste vivant, voire glissant. En fonction de l’inspiration et des rencontres, un scénario se fera roman, le roman sera adapté en pièce de théâtre, de laquelle on lui commandera un film, et donc à nouveau un scénario…

Vue en plein écran ©BOZAR / Herman Selleslags

A travers ce magma vivant et multiforme, apparaît notre petit royaume. Claus nous rappelle que la Belgique (si elle existe) est un pays de parias. Et que c’est très sain. On se moque de nous à Amsterdam et à Paris: tant mieux. A l’ironie des pays dominants, il préfère le sarcasme flamand, plus franc, et revendique le charme de "ces petits pays à l’identité confuse". Car ici, si on rit, c’est "tout en sombrant".

Un poème autographe sur Ostende… Les mots intimes d’une jeune maîtresse - la poétesse hollandaise Tjitske Jansen… Un "Village Flamand" signé Luc Tuymans… L’affiche de son premier film, "De Vijanden"… Des photos de la période parisienne au milieu des années 50… Le moment où il s’essayait à l’art abstrait avec ses amis du groupe Cobra… Emerge un Hugo Claus intime et moins intimidant que les chefs-d’œuvre de son répertoire ("Gilles et la nuit", "Vrijdag"…), où on s’aperçoit que cette noirceur souriante, cette lucidité sans complaisance - que l’on prête aujourd’hui aux Scandinaves en criant au génie - était déjà bel et bien… flamande. Et depuis plus de 50 ans.

Puis l’émotion surgit lorsque se profile le drame de la perte des mots pour celui qui en était si proche, le choix de la mort qui vient et qu’Hugo Claus décide de précéder. Lui qui avait pourtant dit "D’ici peu, sur la Côte d’Azur, je rugirai dans mon fauteuil roulant"…

On quittera les lieux avec au cœur des sentiments mêlés: humour dévastateur, intelligence acérée, charme, intransigeance, liberté. Pourquoi écrire? lui avait un jour demandé un journaliste français. Claus de répondre: "Peut-être pour se jeter dans la beauté? Ou alors pour oublier…" Toute sa vie Hugo Claus aura oscillé entre deux options complémentaires. La honte d’exister. Et la flamboyance de vivre.

→ Bozar, "Hugo Claus, con amore", jusqu’au 27 mai (Consultez le catalogue ici)

→ Cinematek, "Hugo Claus, petite série", 14 films, du 1er mars au 15 avril

Vue en plein écran Hugo Claus ici en 2001