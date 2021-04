Humour et virtuosité au Kéramis

Kéramis accueille la force paisible des noirs du peintre Jean Glibert et la virtuosité fantaisiste et surréaliste du céramiste Hugo Meert.

Musée et espace de création dédié à la céramique, Kéramis est érigé sur le site de l’ancienne faïencerie Boch à La Louvière. Son architecture contemporaine est tout entière conçue autour des 3 derniers vestiges de fours à bouteille en Belgique. Rien que pour ça, le site vaut le détour. Ce magnifique écrin abrite aussi près de 10.000 œuvres allant des premières pièces sorties de la manufacture louviéroise jusqu’aux créations d’artistes contemporains. Une collection de céramique unique en Belgique.

Ce n’est pas anodin si aujourd’hui Jean Glibert y expose 11 de ses dernières peintures. En effet, en 2015, ce dernier réalisa le motif en béton de la façade. Une dualité de teintes de gris qui fait écho aux procédés de faïençage. Ce "peintre en bâtiment" comme il se décrit lui-même est également l’auteur du rouge du viaduc de la gare du midi à Bruxelles et de la mosaïque de la station de métro Mérode.

En véritable alchimiste des matières, Jean Glibert ennoblit la surface.

Sur les murs en béton lissé, les peintures de l’artiste se marient parfaitement avec les magnifiques faïences monumentales des collections permanentes du musée. L’artiste de 83 ans a choisi comme support le papier Kraft industriel, un matériau goudronné qui permettait autrefois l’isolation des toitures. En véritable alchimiste des matières, Jean Glibert ennoblit la surface: il racle le goudron à l’aide d’un couteau à enduire, il applique des solvants qui "dépeignent" les fonds, il ajoute des vernis qui accrochent la lumière. Autant de techniques issues du bâtiment qui font apparaître des formes rectangulaires aux nuances subtiles de noir et aux reflets cuivrés que la lumière naturelle ne cesse de modifier. Méditatif!

L’esthétique punk de Hugo Meert

Au premier étage, dans la grande salle d’exposition temporaire, le céramiste Hugo Meert a déballé ses œuvres de leurs caisses. On entre dans un labyrinthe de socles constitué de boîtes en carton empilées et de parois en papier bulle. D’emblée, on comprend que cette exposition va nous faire sourire.

"Il y a quelque chose de très belge dans le travail d’Hugo Meert, une dose de surréalisme et d’humour modeste, une part d’inconscience et une pincée d’air du temps." Ludovic Recchia Directeur du Kéramis

"Unbreakable" présente 20 années de création, une cinquantaine de céramiques représentatives du processus créatif de l’artiste et de son évolution très personnelle oscillant entre art et design, artisanat et industrie. "Il y a quelque chose de très belge dans le travail d’Hugo Meert, une dose de surréalisme et d’humour modeste, une part d’inconscience et une pincée d’air du temps", souligne Ludovic Recchia, directeur du Kéramis.