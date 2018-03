Igor Toporovski : "Une manipulation sans précédent de l'opinion publique"

Controverse

À la fin de notre enquête sur l’affaire Toporovski (L’Echo, 22/02/2018), Bart De Baere, directeur du Muhka d’Anvers, attribuait en partie le désastre aux grandes institutions fédérales "qui n’ont pas su transformer leurs compétences unitaires en services aux communautés." Michel Draguet, qui dirige à l’échelon fédéral les Musées royaux des Beaux-Arts, s’est senti personnellement visé. Il répond à son collègue régional à qui L’Echo a demandé de repréciser sa pensée.

Bart de baere: "Il faut coopérer avec les autres"

"La Belgique, État fédéralisé, a transféré la Culture aux communautés, qui doivent avoir des infrastructures et institutions compétentes à l’échelon local et international. Depuis dix ans, la communauté flamande se concentre sur ses musées, et, récemment, sur son expertise internationale. Il faut coopérer avec les autres: communautés et institutions fédérales, héritage des communautés, propriété non de Bruxelles, mais de tous les Belges. Il est logique que les communautés façonnent la politique culturelle. Sinon, aucune maîtrise de la dépense n’est possible. Les institutions fédérales, appelées à devenir centres de compétences pour tout le pays, intégrés dans le tissu institutionnel des deux communautés, font partie d’un horizon plus vaste que Bruxelles."

Michel Draguet: "une responsabilité individuelle"

"L’action des Musées fédéraux fait systématiquement l’objet d’un déni. Tantôt parce qu’ils ne seraient que bruxellois. Tantôt parce qu’ils refléteraient des ‘compétences unitaires’ intolérables. Pourquoi ce déni? Ouvrir ce débat dans le cadre de l’affaire du MSK relève de l’écran de fumée pour masquer la réalité de dysfonctionnements pour le moins étonnants.

Communautariser les établissements scientifiques fédéraux n’y changera rien. Car ce problème n’est ni belge ni flamand ni wallon. Il relève de la responsabilité individuelle de différents acteurs. L’absence de dépôt de plainte par la ville de Gand ou par la Communauté flamande est à ce titre surprenante alors que le préjudice d’image, de crédibilité et même économique est réel."