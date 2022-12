De plus en plus de beau monde sur les hauteurs du Heysel, à Bruxelles: après Monsieur Bond au Palais 1, voici Monsieur Hallyday au Palais 2, du 20 décembre au 15 juin prochain. Personnage nietzschéen toujours dans le dépassement de soi, le dernier des Titans de la chanson y ressuscite au travers de sa vie quotidienne et de ses spectacles épiques.